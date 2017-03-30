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Лукашенко встретится 3 апреля с Путиным

31.03.2017 20:17 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко встретится 3 апреля с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 апреля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, где встретится с Владимиром Путиным.

Как сообщила пресс-служба главы государства, встреча с президентом России состоится в Санкт-Петербурге.

"Ожидается, что главы государств обсудят широкий комплекс вопросов развития двусторонних белорусско-российских отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество, имеющуюся в этих сферах проблематику, а также взаимодействие в интеграционных форматах", - сообщила пресс-служба белорусского президента.

Хотя официально переговоры по нефтегазовому вопросу не анонсируются, скорее всего именно этот вопрос станет главным на встрече глав дружественных государств.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 апреля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, где встретится с Владимиром Путиным.

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