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Женская сборная Беларуси по хоккею на траве обыграла Мексику во время подготовки к Мировой лиге

31.03.2017 20:53 — Разное | Tut.by  
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Женская сборная Беларуси по хоккею на траве обыграла в товарищеском матче Мексику со счетом 4:0 во время подготовки к второму раунду Мировой лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Белорусская федерация хоккея на траве

Матч состоялся в Ванкувере, где 1 апреля стартует турнир. Голевым дублем в составе белорусок отметилась Юлия Михейчик, точные броски также на счету Надежды Силицкой (розыгрыш штрафного углового) и Анастасии Сыроежко.

Сборная Беларуси (20-я позиция мирового рейтинга) уже несколько дней находится в Канаде, где провела еще три поединка. Подопечные голландского специалиста Хермана Круиса дважды победили Уругвай со счетом 2:1 и занимающую 19-е место в мировом рейтинге команду Чили — 3:1.

Основу женской сборной Беларуси составляют игроки гродненского «Ритма», ХК «Минск», барановичского «Текстильщика-БарГУ» и смолевичской «Виктории».

Матчи второго раунда Мировой лиги среди женских команд пройдут в Ванкувере в группах «А» и «В» с 1 по 9 апреля. Белоруски выступят вместе со сборными Индии и Уругвая.

В группе «В» сыграют Канада, Чили, Мексика и Тринидад и Тобаго.

Победители групп выйдут в полуфинал (матчи состоятся 8 апреля), а команды, занявшие 2-е и 3-е места, сыграют в ¼ финала (6 апреля) за право выхода в четверку сильнейших. Финал и матч за 3-е место состоятся 9 апреля.

По итогам турнира в Ванкувере в полуфинальный раунд Мировой лиги выходят две лучшие команды. Игры этой стадии, на которой также выступят 12 лучших сборных мирового рейтинга, состоятся в июне-июле текущего года в Йоханнесбурге и Брюсселе.

 
Теги: Минск
 
 
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Женская сборная Беларуси по хоккею на траве обыграла в товарищеском матче Мексику со счетом 4:0 во время подготовки ко второму раунду Мировой лиги.

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