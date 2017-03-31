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Минчане танцевали за мир

31.03.2017 20:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Флешмоб за мир провели у Дворца спорта, планировалось, что он соберет больше тысячи участников. И хоть количество миролюбивых и танцующих минчан оказалось меньшим, прошло мероприятие бодро.

Участники повторяли движения за профессиональными танцорами, а некоторые придумывали собственные. Всего 20 минут, и все разошлись, но в явно хорошем настроении.

 
 
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Флешмоб за мир и против дискриминации прошел у столичного Дворца спорта. Демонстрируя миролюбие, минчане танцевали. Кто пошел в пляс, смотрите на видео Sputnik.

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