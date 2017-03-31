Флешмоб за мир провели у Дворца спорта, планировалось, что он соберет больше тысячи участников. И хоть количество миролюбивых и танцующих минчан оказалось меньшим, прошло мероприятие бодро.

Участники повторяли движения за профессиональными танцорами, а некоторые придумывали собственные. Всего 20 минут, и все разошлись, но в явно хорошем настроении.