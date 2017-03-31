С 1 апреля мобильный оператор МТС повысил цену своих услуг. Для большинства актуальных тарифов на 8−9% выросла абонентская плата, стоимость звонков и СМС-сообщений.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мы собрали в одной таблице старые и новые тарифы оператора. Узнать свой тарифный план можно с помощью USSD-запроса *111*12# или отправив бесплатное СМС с текстом «А» или «а» на номер 0887.

«МТС Смарт лайт» Было Стало Абонплата 5 рублей 5,45 рубля Звонок внутри сети 4 копейки 4,35 копейки Звонок на другие сети 10 копеек 10,9 копейки СМС 5 копеек 5,45 копейки «МТС Смарт mini» Было Стало Абонплата 9,9 рубля 10,79 рубля Звонок внутри сети 3 копейки 3,25 копейки Звонок на другие сети 7 копеек 7,6 копейки СМС 5 копеек 5,45 копейки «МТС Смарт» Было Стало Абонплата 14,5 рубля 15,8 рубля Звонок внутри сети 0,4 копейки 0,4 копейки Звонок на другие сети 6 копеек 6,5 копейки СМС 3 копейки 3,25 копейки «МТС Смарт+» Было Стало Абонплата 23,8 рубля 25,9 рубля Звонок внутри сети 0,5 копейки 0,5 копейки Звонок на другие сети 7 копеек 7,6 копейки СМС 5 копеек 5,45 копейки «Отличный» Было Стало Абонплата 8,1 рубля 8,8 рубля Звонок внутри сети (первая минута разговора / со второй) 4 / 0 копейки 4,35 / 0 копейки Звонок на другие сети (первые 60 минут в месяц / с 61-й) 4 / 8 копейки 4,35 / 8,7 копейки СМС 2 копейки 2,15 копейки «Легко сказать» Было Стало Абонплата 0,55 рубля 0,59 рубля Звонок внутри сети (первые 3 минуты в день / с 4-й) 7 / 25 копеек 7,6 / 27 копеек Звонок на другие сети 14 копеек 15,25 копейки СМС 2 копейки 2,15 копейки «Общайся» Было Стало Абонплата 5,8 рубля 6,3 рубля Звонок внутри сети (первые две минуты разговора / с третьей) 6 / 0 копеек 6,5 / 0 копеек Звонок на другие сети 11 копеек 11,95 копейки СМС 5 копеек 5,45 копейки ULTRA Было Стало Абонплата 44 рубля 47,95 рубля Звонок внутри сети 2 копейки 2,15 копейки Звонок на другие сети 8 копеек 8,7 копейки СМС 4 копейки 4,35 копейки

Не поменялась стоимость внутрисетевых звонков на тарифах «МТС Смарт» и «МТС Смарт+», стоимость услуг на тарифе «МТС СМАРТ Безлимитище», размер акционной абонентской платы для новых абонентов на всей линейке тарифов «МТС СМАРТ». Все новые тарифы можно узнать на сайте оператора или по телефонам: (017) 237−98−98 и МТС 0890.

Это изменение цен за последние 12 месяцев стало для оператора вторым. В прошлый раз тарифы для физических лиц повышались в октябре 2016 года, разные услуги подорожали на 7−20%. С 1 января 2017 года выросла абонплата на тарифах для корпоративных клиентов, повышение составило 28−32%.