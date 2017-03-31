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На общественных работах в прошлом году трудилось больше 55 тысяч белорусов
В оплачиваемых общественных работах в прошлом году приняли участие 55,8 тысячи человек. Это на 30,5% больше, чем прогнозировалось, сообщает Минтруда.
Ранее министра труда и соцзащиты Ирина Костевич
Сегодня в республиканском банке вакансий
В Минтруда ранее
Но официальные нетрудоустроенные, которые получают временную работу, снимают с учета. После окончания работ их могут снова зарегистрировать.
На обучение в прошлом году направили около 11 тысяч человек, а на новое место жительства и работы переселилась 151 семья безработных (это на 16,2% больше от ожидаемого годового результата), уточнили в Минтруда.
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Сегодня в республиканском банке вакансий значится больше 100 предложений по общественным работам.
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