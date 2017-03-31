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На общественных работах в прошлом году трудилось больше 55 тысяч белорусов

01.04.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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В оплачиваемых общественных работах в прошлом году приняли участие 55,8 тысячи человек. Это на 30,5% больше, чем прогнозировалось, сообщает Минтруда.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ранее министра труда и соцзащиты Ирина Костевич заявила, что нетрудоустроенные смогут претендовать на оплачиваемые общественные работы.

Сегодня в республиканском банке вакансий значится больше 100 предложений по общественным работам. Наниматели предлагают работу полевода, рабочего зеленого строительства, уборщика территорий, лесовода, рабочего плодоовощного хранилища. Зарплата — от 265 рублей.

В Минтруда ранее рассказали FINANCE.TUT.BY, что участвовать в оплачиваемых общественных работах могут все желающие: как зарегистрированные безработные, так и незарегистрированные. «Даже те, кто имеет работу, но находится в отпуске или хочет получить дополнительный заработок», — объяснил начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун. Для этого нужно прийти в центр занятости и получить направление на общественные работы. Становиться на учет по безработице при этом необязательно.

Но официальные нетрудоустроенные, которые получают временную работу, снимают с учета. После окончания работ их могут снова зарегистрировать.

На обучение в прошлом году направили около 11 тысяч человек, а на новое место жительства и работы переселилась 151 семья безработных (это на 16,2% больше от ожидаемого годового результата), уточнили в Минтруда.

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