В небольшом музее представлены сотни фигурок, которые представляют разные времена и эпохи — от античности и рыцарства до корсарских кораблей и Первой мировой войны, передает Sputnik Грузия .

Основал музей внук известного грузинского писателя Григорий Робакидзе.

"Здесь собраны все производители, которые работают в этом стандарте. Кроме этого, здесь представлены наши грузинские солдатики, которые производит Yota Royal и которые сделаны в Грузии", — цитирует агентство слова Робакидзе.

Основатель музея отметил, что главный экспонат музея — так называемый "Портал времени", где собрана самая основная коллекция. Музей считается единственным, представляющим экспозицию военно-исторической миниатюры на Южном Кавказе.