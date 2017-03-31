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Уникальную коллекцию оловянных солдатиков собрали в Грузии
01.04.2017 08:01 — Разное | Sputnik Беларусь
В небольшом музее представлены сотни фигурок, которые представляют разные времена и эпохи — от античности и рыцарства до корсарских кораблей и Первой мировой войны, передает
© Sputnik/ Павел Вур
Основал музей внук известного грузинского писателя Григорий Робакидзе.
"Здесь собраны все производители, которые работают в этом стандарте. Кроме этого, здесь представлены наши грузинские солдатики, которые производит Yota Royal и которые сделаны в Грузии", — цитирует агентство слова Робакидзе.
Основатель музея отметил, что главный экспонат музея — так называемый "Портал времени", где собрана самая основная коллекция. Музей считается единственным, представляющим экспозицию военно-исторической миниатюры на Южном Кавказе.
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Музей оловянных и бронзовых солдатиков ручной работы действует в столице Грузии, Тбилиси. Смотрите на видео уникальную экспозицию.
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