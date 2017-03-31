﻿ Уникальную коллекцию оловянных солдатиков собрали в Грузии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уникальную коллекцию оловянных солдатиков собрали в Грузии

01.04.2017 08:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В небольшом музее представлены сотни фигурок, которые представляют разные времена и эпохи — от античности и рыцарства до корсарских кораблей и Первой мировой войны, передает Sputnik Грузия.

Уникальную коллекцию оловянных солдатиков собрали в Грузии
© Sputnik/ Павел Вур
Дело жизни: как работает "музей ностальгии" в Витебске

Основал музей внук известного грузинского писателя Григорий Робакидзе.

"Здесь собраны все производители, которые работают в этом стандарте. Кроме этого, здесь представлены наши грузинские солдатики, которые производит Yota Royal и которые сделаны в Грузии", — цитирует агентство слова Робакидзе.

Основатель музея отметил, что главный экспонат музея — так называемый "Портал времени", где собрана самая основная коллекция. Музей считается единственным, представляющим экспозицию военно-исторической миниатюры на Южном Кавказе.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Музей оловянных и бронзовых солдатиков ручной работы действует в столице Грузии, Тбилиси. Смотрите на видео уникальную экспозицию.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
На общественных работах в прошлом году трудилось больше 55 тысяч белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика