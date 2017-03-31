Правда ли, что легендарная Каменецкая вежа начала обваливаться? Были ли у Скорины усы? Запретили ли в Беларуси вылов креветок, и вообще есть ли они в стране? Попробуйте узнать, где мы предлагаем вам настоящую новость, а где — первоапрельскую "утку".

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