|
Первоапрельский тест: веришь или не веришь?
01.04.2017 09:08 — Разное | Sputnik Беларусь
Правда ли, что легендарная Каменецкая вежа начала обваливаться? Были ли у Скорины усы? Запретили ли в Беларуси вылов креветок, и вообще есть ли они в стране? Попробуйте узнать, где мы предлагаем вам настоящую новость, а где — первоапрельскую "утку".
Делитесь результатами теста в социальных сетях. Заодно проверите, многие ли из ваших друзей смогут отличить шутки от правды.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Sputnik предлагает вам оценить чувство юмора и знание информационных трендов: сможете ли вы отличить первоапрельские новости от настоящих.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии