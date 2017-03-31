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Первоапрельский тест: веришь или не веришь?

01.04.2017 09:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Правда ли, что легендарная Каменецкая вежа начала обваливаться? Были ли у Скорины усы? Запретили ли в Беларуси вылов креветок, и вообще есть ли они в стране? Попробуйте узнать, где мы предлагаем вам настоящую новость, а где — первоапрельскую "утку".

Делитесь результатами теста в социальных сетях. Заодно проверите, многие ли из ваших друзей смогут отличить шутки от правды.

 
Теги: Новости
 
 
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Sputnik предлагает вам оценить чувство юмора и знание информационных трендов: сможете ли вы отличить первоапрельские новости от настоящих.

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