Недавно обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус», звезда фильмов «Жизнь в розовом цвете» и «Полночь в Париже» Марион Котийяр выложила в свой Instagram странные фотографии. На снимках у актрисы увеличены губы, сильно накрашено лицо, а позы можно охарактеризовать как типичные для любительниц селфи.









Поклонники приняли в штыки новый образ французской иконы стиля. Ее обвинили в потере индивидуальности и погоне за стандартами красоты.

«Что ты сделала со своими губами, сумасшедшая? — вопрошает один из подписчиков. — Как твой фанат я советую тебе вернуть губы в прежний вид».

На самом деле пародийные селфи — это часть нового кинообраза Котийяр. Месяц назад состоялась мировая премьера фильма «Все будет рок-н-ролл» с Марион в главной роли. Актриса воплотила на экране образ прагматичной красотки, которая бросает парня из-за того, что он не пользуется успехом. Обманутый мужчина решает добиться мировой славы и стать звездой рок-н-ролльной сцены. Премьера фильма на русском языке запланирована на 15 июня, а пока LADY вспоминает других звезд, которые «продвигают» идею естественности во внешнем виде.





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Джулия Робертс — суперзвезда Голливуда известна своими резкими высказываниями про ботокс и пластические операции. Кроме того, не стоит забывать, что Джулия взорвала общественность в далеком 1999 году, когда появилась на лондонской премьере картины «Ноттинг Хилл», смело демонстрируя небритые подмышки.





Против обязательной эпиляции также протестуют Мадонна, Дрю Бэрримор, Джемима Керк и Майли Сайрус.





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Звезда фильмов «Разум и чувства» и «Моя ужасная няня» Эмма Томпсон пошла еще дальше: стала одним из организаторов Британской лиги против пластических операций. Актрису волнует озабоченность общества культом молодости, поэтому она не намерена избавляться от морщинок с помощью хирургического вмешательства или инъекций. Ведь процесс старения может быть красивым, что на примере доказывают соратницы Эммы: Мерил Стрип, Шерон Стоун и Деми Мур, не сделавшие ни одной пластической операции.





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