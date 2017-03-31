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Проверено: Можно сделать дизайнерскую тумбочку всего за день
Мысль «это бы я и сам смог сделать» наверняка посещала многих в мебельных магазинах. Ну что сложного в каком-то деревянном ящике с полками? Да и табурет при близком знакомстве не такая уж замысловатая вещь, можно и лучше сделать. Не зря же учитель труда учил владению молотком и лобзиком. Нашему журналисту этих знаний оказалось достаточно, чтобы собрать очень даже симпатичную тумбочку-шкафчик. Правда, не без помощи настоящего столяра. Подробнее — в нашем видео.
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Наш журналист доказал это на личном опыте - под присмотром опытного столяра сделал тумбочку-полку-стеллаж
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