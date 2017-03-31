Рецепт курицы в меду с сухофруктами предлагает большой простор для фантазии и интерпретаций: можно использовать только сухофрукты, а можно разбавить их свежими фруктами, добавить нотку цитрусовых. Но для начала сделаем строго по рецепту.

Нам понадобится:

Филе куриного бедра — 1 кг

Чернослив — 150 г

Курага — 150 г

Эстрагон

Красная луковица — 1 шт.

Коричневый сахар — 1 ч. л.

Кислое яблоко — 1 шт.

Мед — 2 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Оливковое масло

Хмели-сунели, соль, черный молотый перец — по вкусу



© Sputnik / Людмила Янковская Курица в меду с сухофруктами

Раскладываем сухофрукты по мисочкам, заливаем горячей водой и даем постоять минут 15-20 для размягчения.



© Sputnik / Людмила Янковская Курица в меду с сухофруктами

Теперь займемся курицей. Каждый кусочек филе натираем солью с небольшим количеством хмели-сунели, сбрызгиваем лимонным соком и оставляем в сторонке промариноваться.



© Sputnik / Людмила Янковская Курица в меду с сухофруктами

Луковицу чистим, нарезаем ломтиками и выкладываем на смазанную оливковым маслом сковороду, когда лук зарумянится, посыплем его коричневым сахаром. Карамелизуем лук с обеих сторон, он должен слегка подрумяниться, стать более мягким, а сахар полностью расплавиться.



© Sputnik / Людмила Янковская Карамелизированный лук

Яблоки очищаем от сердцевины и нарезаем дольками чуть тоньше 1 см. Курагу, чернослив и сушеные яблоки отжимаем и нарезаем небольшими кубиками.



© Sputnik / Людмила Янковская Сухофрукты и яблоки

Форму для запекания немного смазываем маслом, на дно выкладываем половину нарезанных сухофруктов и посыпаем эстрагоном. Сверху ровным слоем выкладываем курицу, сбрызгиваем ее маслом и посыпаем черным перцем для образования корочки.



© Sputnik / Людмила Янковская Курица в меду с сухофруктами

Равномерно распределяем остатки сухофруктов, яблоко и весь лук по поверхности. В маленьком сотейнике и нагреваем мед до жидкого состояния и поливаем филе сверху. Выкладываем сверху эстрагон, запекаем при температуре 180 градусов минут 40.



© Sputnik / Людмила Янковская Курица в меду с сухофруктами

В качестве гарнира с фруктами, сладким луком и медовым соусом прекрасно сочетаются простой отварной картофель, рис, кус-кус.



© Sputnik / Людмила Янковская Курица в меду с сухофруктами

Приятного аппетита!