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Сладкое и пряное: курица в меду с сухофруктами
01.04.2017 10:02 — Разное | Sputnik Беларусь
Рецепт курицы в меду с сухофруктами предлагает большой простор для фантазии и интерпретаций: можно использовать только сухофрукты, а можно разбавить их свежими фруктами, добавить нотку цитрусовых. Но для начала сделаем строго по рецепту.
Нам понадобится:
© Sputnik / Людмила Янковская
Курица в меду с сухофруктами
Раскладываем сухофрукты по мисочкам, заливаем горячей водой и даем постоять минут 15-20 для размягчения.
© Sputnik / Людмила Янковская
Курица в меду с сухофруктами
Теперь займемся курицей. Каждый кусочек филе натираем солью с небольшим количеством хмели-сунели, сбрызгиваем лимонным соком и оставляем в сторонке промариноваться.
© Sputnik / Людмила Янковская
Курица в меду с сухофруктами
Луковицу чистим, нарезаем ломтиками и выкладываем на смазанную оливковым маслом сковороду, когда лук зарумянится, посыплем его коричневым сахаром. Карамелизуем лук с обеих сторон, он должен слегка подрумяниться, стать более мягким, а сахар полностью расплавиться.
© Sputnik / Людмила Янковская
Карамелизированный лук
Яблоки очищаем от сердцевины и нарезаем дольками чуть тоньше 1 см. Курагу, чернослив и сушеные яблоки отжимаем и нарезаем небольшими кубиками.
© Sputnik / Людмила Янковская
Сухофрукты и яблоки
Форму для запекания немного смазываем маслом, на дно выкладываем половину нарезанных сухофруктов и посыпаем эстрагоном. Сверху ровным слоем выкладываем курицу, сбрызгиваем ее маслом и посыпаем черным перцем для образования корочки.
© Sputnik / Людмила Янковская
Курица в меду с сухофруктами
Равномерно распределяем остатки сухофруктов, яблоко и весь лук по поверхности. В маленьком сотейнике и нагреваем мед до жидкого состояния и поливаем филе сверху. Выкладываем сверху эстрагон, запекаем при температуре 180 градусов минут 40.
© Sputnik / Людмила Янковская
Курица в меду с сухофруктами
В качестве гарнира с фруктами, сладким луком и медовым соусом прекрасно сочетаются простой отварной картофель, рис, кус-кус.
© Sputnik / Людмила Янковская
Курица в меду с сухофруктами
Приятного аппетита!
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