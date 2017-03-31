Несмотря на смену календарных времен года, основные новости на уходящей неделе поступали из мира хоккея. Гродненский "Неман" стал обладателем звания чемпионов Беларуси по хоккею, обыграв на своей площадке минскую "Юность" с разгромным счетом 6:2. Примечательно, что "Юность" была чемпионом в прошлом сезоне.

В мае стартует Чемпионат мира по хоккею. Он пройдет с 5 мая сразу в двух странах: во Франции и Германии. В Беларуси начались тренировочные сборы национальной сборной по хоккею. Главный тренер Дэйв Льюис вызвал тридцать игроков, в основном из "Динамо".

"Льюис также не исключил, что состав игроков будет меняться. Ожидается, что на сборы в Беларусь приедут Шарль Лингле, Ник Бэйлен, Кевин Лаланд, и другие наши натурализированные белорусы, без которых мы уже не представляем нашу сборную", — сказал Костьян.

Уже в первую неделю апреля наша хоккейная сборная в рамках подготовки к Чемпионату мира стартует в международном турнире "Европейский хоккейный вызов". Первым соперником станет Латвия, игра пройдет в Даугавпилсе.



© Sputnik Евгений Зырянкин о готовности России к Чемпионату мира по футболу

Футбол на этой неделе не принес для нас ожидаемых радостных новостей. национальная сборная провела две игры, и обе проиграла с разгромным счетом. В квалификационном матче Чемпионата мира-2018, где белорусам необходима была победа, команда уступила шведам 4:0. И если этот результат еще можно постараться оправдать, то товарищеский матч в Скопье со сборной Македонии стал неприятным сюрпризом — 3:0.

"Традиционно именно в товарищеских матчах наши футболисты показывают и скорость, и волю к победе. А здесь было ощущение, что команда расклеена. Буквально пять минут из девяноста команда показывала хороший атакующий футбол, а все остальное время это было жалкое подобие игры", — подытожил Костьян.

Собеседники в студии обратили внимание и на Фестиваль национальных видов спорта стран СНГ, который пройдет в августе 2017 года в Ульяновске. Александр Кривошеев и Максим Костьян пофантазировали, какие виды спорта могут считаться традиционно белорусскими.

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