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Спортобзор: белорусские хоккейные радости и футбольная печаль
01.04.2017 09:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Несмотря на смену календарных времен года, основные новости на уходящей неделе поступали из мира хоккея. Гродненский "Неман" стал обладателем звания чемпионов Беларуси по хоккею, обыграв на своей площадке минскую "Юность" с разгромным счетом 6:2. Примечательно, что "Юность" была чемпионом в прошлом сезоне.
В мае стартует Чемпионат мира по хоккею. Он пройдет с 5 мая сразу в двух странах: во Франции и Германии. В Беларуси начались тренировочные сборы национальной сборной по хоккею. Главный тренер Дэйв Льюис вызвал тридцать игроков, в основном из "Динамо".
"Льюис также не исключил, что состав игроков будет меняться. Ожидается, что на сборы в Беларусь приедут Шарль Лингле, Ник Бэйлен, Кевин Лаланд, и другие наши натурализированные белорусы, без которых мы уже не представляем нашу сборную", — сказал Костьян.
Уже в первую неделю апреля наша хоккейная сборная в рамках подготовки к Чемпионату мира стартует в международном турнире "Европейский хоккейный вызов". Первым соперником станет Латвия, игра пройдет в Даугавпилсе.
Футбол на этой неделе не принес для нас ожидаемых радостных новостей. национальная сборная провела две игры, и обе проиграла с разгромным счетом. В квалификационном матче Чемпионата мира-2018, где белорусам необходима была победа, команда уступила шведам 4:0. И если этот результат еще можно постараться оправдать, то товарищеский матч в Скопье со сборной Македонии стал неприятным сюрпризом — 3:0.
"Традиционно именно в товарищеских матчах наши футболисты показывают и скорость, и волю к победе. А здесь было ощущение, что команда расклеена. Буквально пять минут из девяноста команда показывала хороший атакующий футбол, а все остальное время это было жалкое подобие игры", — подытожил Костьян.
Собеседники в студии обратили внимание и на Фестиваль национальных видов спорта стран СНГ, который пройдет в августе 2017 года в Ульяновске. Александр Кривошеев и Максим Костьян пофантазировали, какие виды спорта могут считаться традиционно белорусскими.
Обзор наиболее заметных спортивных событий уходящей недели слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Основные спортивные события уходящей недели ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев традиционно обсудил со спортивным обозревателем Максимом Костьяном.
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