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"А что, маляр не может быть пастухом?" Как работают комиссии по трудоустройству
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Молодечненский район: «А что, маляр пастухом не может работать? Лучше так, чем вообще не работать»
Комиссию в Молодечненском районе
— Но очередь не уменьшается и к 17.00, — возмущается 37-летний житель Молодечно Дмитрий Талайко. — Людей запускают по одному, а в комиссии сидит 12 человек! Если пришел за час до приема, то твое среднее время в очереди — четыре часа.
По специальности Дмитрий маляр. Ему предложили две вакансии: пастухом в деревню Марково или же устроиться в «Стройсервис-Молодечно», где, по словам Дмитрия, не хватает работы даже для имеющихся сотрудников.
— Если отказываешься, дают бланк подписать, что ты не хочешь работать. И еще раз прошу, заметьте: 12 человек сидят в комиссии и принимают только по одному безработному, по два не пускают. Возникает вопрос: зачем столько человек на прием одного безработного? Рассадить их надо в три кабинета - насколько быстрее бы пошел процесс.
Секретарь комиссии Ольга Майстренко
— Ну не пятнадцать человек, обычно каждый день восемь сидит, — поправляет председатель Молодечненского райисполкома Александр Яхновец. — Почему так много? Мы по всем направлениям определили, чтобы разузнать ситуацию гражданина, который к нам приходит. Почему он оказался без работы? Почему не работает? Разные моменты есть: например, по асоциальному поведению, медицинским показаниям. И представитель центральной районной больницы есть, вопросы задает: об инвалидности, прединвалидном состоянии.
Александр Яхновец поясняет, что комиссия работает с 14.30 и до тех пор, пока все люди не будут приняты. В день приходит до 30 человек. Комиссия изучает вакансии, тут же звонит руководителям соответствующих предприятий или организаций и предлагает обратившимся место. Что касается работы по специальности, то тут «выбирать не приходится: такие в основном приходят, что самые востребованные „специальности“ — дворник или сторож».
Если у человека нет специальности, его направляют на обучение. По мнению Александра Яхновца, маляр, которому предложили работу пастуха, — это разовый случай:
— А что, маляр пастухом не может работать? Лучше так, чем вообще не работать.
На вопрос, не мешает ли председателю Молодечненского райисполкома выполнять свои обязанности то, что каждый рабочий день как минимум два с половиной часа он проводит на заседании, отвечает:
— Так график устраиваю, чтобы получалось все успевать. Наши служебные обязанности — и это в том числе.
Солигорский район: за неделю 120 человек получили направления на работу
В состав комиссии Солигорского райисполкома входят руководители предприятий и организаций района, работает она ежедневно.
— У меня трудное положение: мать умерла 31 декабря, а трудовую куда она дела, я не знаю. Я в какие организации ни обращался, мне один ответ: «Мы вам перезвоним». И на этом точка. С прошлого года, год почти. Я на биржу стал, меня отправили в комиссию. Может, помогут, — рассказывает
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В Солигорском районе в первую неделю работы на комиссию по содействию в трудоустройстве пригласили 167 жителей, явились же на заседания 136 человек. На 24 марта 120 обратившимся выдали направления на работу, восемь человек захотели пройти профобучение и сменить профессию, и еще восемь человек отказались от всех предложенных вариантов.
Слуцкий район: «Увеличится поток — будем хоть до ночи принимать»
Как рассказывает издание
— Ожидали большего наплыва людей. Наверное, не все еще знают, что создана комиссия, — рассказывал председатель райисполкома Андрей Янчевский. — Увеличится поток — будем хоть до ночи принимать, чтобы всем уделить должное внимание. Хотя мы тоже не волшебники. Если человек не хочет работать — найдет тысячу причин отказаться от всех предложений. Стараемся убеждать таких граждан, разговариваем с людьми.
Андрей Янчевский согласился, что зарплаты по открытым вакансиям в списке действительно невысокие, но уточнил, что, как правило, работодатели указывают чистый оклад и велика вероятность зарабатывать больше, чем заявлено: «Можно со временем проявить себя и получить более высокооплачиваемую работу на том же предприятии».
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Большинство комиссий работает несколько часов каждый будний день, и так будет до 30 апреля.
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