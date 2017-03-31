Встреча команд «Сан-Диего» и «Колорадо» в рамках матча Главной лиги бейсбола (MLB) была прервана внезапным появлением роя пчел. Видеозапись случившегося появилась на YouTube-канале портала MLB World.

Сначала участники матча игнорировали рой, а затем игроки Трей Уингентер, Луис Торрес, Дэниэль Кастро и судья легли на траву. Никто из бейсболистов не пострадал, и матч возобновился. Комментатор заявил, что ранее ему не доводилось сталкиваться с подобным.

2 марта во время матча женского теннисного турнира серии ITF в индийском городе Гвалиор на корт вышла корова. Никто из игроков не обратил внимания на присутствие животного, и соревнования продолжились.