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Пчелиный рой атаковал бейсболистов во время матча
Встреча команд «Сан-Диего» и «Колорадо» в рамках матча Главной лиги бейсбола (MLB) была прервана внезапным появлением роя пчел. Видеозапись случившегося появилась на YouTube-канале портала MLB World.
Сначала участники матча игнорировали рой, а затем игроки Трей Уингентер, Луис Торрес, Дэниэль Кастро и судья легли на траву. Никто из бейсболистов не пострадал, и матч возобновился. Комментатор заявил, что ранее ему не доводилось сталкиваться с подобным.
2 марта во время матча женского теннисного турнира серии ITF в индийском городе Гвалиор на корт
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Встреча команд "Сан-Диего" и "Колорадо" в рамках матча Главной лиги бейсбола (MLB) была прервана внезапным появлением роя пчел. Видеозапись случившегося появилась на...
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