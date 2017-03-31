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Квартира-студия площадью 23 квадратных метра с мебелью от Икеи

01.04.2017 11:44 — Разное | Tut.by  
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В конце 2015 года молодая пара приобрела квартиру в Париже. Студия площадью 23 квадратных метра, была полностью переделана дизайнером Сандрин Карре. «Самая большая сложность? — Создать все необходимые функциональные зоны: спальню, гостиную, место для работы и отдыха, кухню — и в все это на такой маленькой площади», — рассказывает Houzz.ru автор проекта.
О проекте
Размер: 23 кв. м
Кто здесь живет: Молодая пара
Автор проекта: Сандрин Карре
Фото: Жером Коттон © 2016 Houzz


Плитку, которой был отделан потолок в гостиной, заменили на навесной потолок с лампочками. На полу поменяли стяжку, а затем положили дубовый паркет медового цвета. «Перепланировка квартиры позволила создать перспективу, открывающуюся из каждой точки студии, и визуально расширить пространство», — продолжает Сандрин.





 


 



 


 


 
 
 
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