В конце 2015 года молодая пара приобрела квартиру в Париже. Студия площадью 23 квадратных метра, была полностью переделана дизайнером Сандрин Карре. «Самая большая сложность? — Создать все необходимые функциональные зоны: спальню, гостиную, место для работы и отдыха, кухню — и в все это на такой маленькой площади», — рассказывает Houzz.ru автор проекта.

О проекте

Размер: 23 кв. м

Кто здесь живет: Молодая пара

Автор проекта: Сандрин Карре

Фото: Жером Коттон © 2016 Houzz





Плитку, которой был отделан потолок в гостиной, заменили на навесной потолок с лампочками. На полу поменяли стяжку, а затем положили дубовый паркет медового цвета. «Перепланировка квартиры позволила создать перспективу, открывающуюся из каждой точки студии, и визуально расширить пространство», — продолжает Сандрин.



































