«Прессбол» собрал воедино данные по бюджетам клубов высшей лиги чемпионата Беларуси-2017, который стартует 1 апреля. Шестнадцать коллективов на всех потратят немногим меньше 25 миллионов долларов.



Фото: abff.by

Сразу же оговоримся: данные по бюджетам собраны корреспондентами «ПБ» как из официальных, так и неофициальных источников. Часть из них носят приблизительный характер и могут корректироваться по ходу сезона как в меньшую, так и в большую сторону.

1. БАТЭ — 4,5 млн (в сезоне-2016 — 5 млн)

Лигочемпионских запасов по-прежнему хватает борисовчанам, чтобы оставаться самой обеспеченной командой страны, даже несмотря на непопадание в еврокубковую осень. Правда, и БАТЭ немного подзатянул пояса и отказался от громкой трансферной компании. Зимой 2016-го чемпион провернул громкую сделку по Иваничу, перебравшемуся из «Войводины» за миллион. Нынче обновление состава обошлось куда более экономно. При этом бюджет уменьшился лишь на полмиллиона, а значит, БАТЭ по-прежнему будет жить безбедно.

2. «Динамо Брест» — 3,5 млн (в сезоне-2016 — 0,42 млн)

С приходом на берега Буга белорусско-эмиратской компании «Сохра Оверсиз» «Динамо» не только избавилось от долгов, но и увеличило клубную казну сразу в восемь раз. Таких денег в футболе на западной границе Беларуси не видели давно — это больше, чем «бело-синие» тратили за несколько последних сезонов. Здоровое финансовое подкрепление смелых амбиций.

3. «Шахтер» — 3,2 млн (в сезоне-2016 — 3,2 млн)

На «Беларуськалии» все стабильно. Градообразующее предприятие продолжает содержать футбольный клуб на достойном уровне. Солигорцы провели внушительную трансферную кампанию, главная (но не финансово) часть которой — приход на тренерский мостик Олега Кубарева. Под прошлогоднего чемпиона Латвии — и состав в калийном городе подобрали серьезный, с интересными легионерами. «Шахтер» снова намерен побороться за золото. А в случае, если это удастся, щедрый спонсор и эту цифру готов увеличить.

4. «Динамо Минск» — 3 млн (в сезоне-2016 — 4 млн)

Неурядицы уже бывшего босса минского клуба вкупе с объективным экономическим положением «отгрызли» от динамовского пирога миллион — нынешний бюджет «бело-голубых» самый низкий за долгое время. В столице включен режим экономии — неудивительно, что в предстартовых прогнозах все чаще «сталкивают» команду с умозрительного итогового пьедестала.

5. «Торпедо-БелАЗ» — 1,2 млн (в сезоне-2016 — 1,2 млн)

А дальше, как всегда, пропасть. Если на четыре самые богатые команды лиги приходится 14,2 миллиона, но на двенадцать остальных — 10,6. Логичный вариант объяснения, почему верхняя часть таблицы высшей лиги уже давно не терпит изменений — возможно, самый правильный вариант. В Жодино все стабильно, но на своем уровне. Равняться на лидеров титульному партнеру БелАЗу в последние годы сложно. Как следствие, удел «Торпедо» — подпирать богатых и в этом списке, и в турнирной таблице.

6. «Витебск» — 1,06 млн (в сезоне-2016 — 1 млн)

Не знаем, на что конкретно «Витебск» собирается потратить 60 тысяч долларов, но именно этим «хвостиком» приросла казна северного клуба по сравнению с прошлым сезоном. Учитывая, что у клуба нет богатых партнеров, нагрузка на областные власти легла приличная, и они от помощи футболу не открестились. На широкую ногу клуб, конечно, жить не будет, но на все текущие нужды должно хватить.

7. «Неман» — 1 млн (в сезоне-2016 — 1,4 млн)

В Гродно после прошлогоднего провала и места в подвале таблицы (благо, не вылет) городские и власти и партнеры клуба отреагировали 400-тысячым урезанием бюджета. Миллион — это официальная цифра, озвученная руководством «Неман», при том что уйдет она не только на основную команду, но и на все подразделения клуба. К тому же в Гродно не исключают, что она будет увеличена.

8. «Городея» — 1 млн (в сезоне-2016 — 0,82 млн)

Прошлогодний дебютант элитного дивизиона за сезон крепко встал на ноги — и в футбольном, и, как следствие, в финансовом плане. Следует отметить, что по факту в прошлом сезоне клуб потратил такую же сумму вместо заявленных 820 тысяч (вспомнить хотя бы реконструкцию стадиона). В этом году главный спонсор — сахарный комбинат — заложил «лимон» в бюджет уже вполне официально.

9. «Славия» — 1 млн (в сезоне-2016 — 0,75 млн)

Прошлогодних без четверти миллиона не хватило, чтобы бороться за место в верхней части таблицы — в 2017-м в Мозыре решили его округлить. Этому поспособствовали долгие переговоры со спонсорами, а цифру эту до сих пор можно считать предполагаемой. В нынешней обстановке на прогнозы решаться сложно, однако едва ли «Славии» в этом году грозят экономические катаклизмы.

10. «Гомель» — 1 млн (в сезоне-2016 — 0,55 млн в первой лиге)

Бюджет гомельского клуба увеличился почти вдвое. Это логично для представителя областного центра, вернувшегося в сильнейший дивизион. Начиная с того, что здесь нужно содержать не только главную команду, но и дубль, и две новые группы подготовки. Ну и основной состав, конечно, укрепить надо. Даже если сравнить сумму с последним сезоном гомельчан в высшей лиге (2015), получится заметно больше — повторять путь той команды на берегах Сожа не намерены.

11. «Минск» — 0,9 млн (в сезоне-2016 — 1,2 млн)

Режим экономии в столице коснулся и «горожан». Имея под рукой самую крупную футбольную школу в стране, негоже барствовать — решили в «Минске» и сделали ставку на собственных воспитанников. В крайнем случае городские власти могут добавить до миллиона. Впрочем, думается, если вдруг у молодой команды Кондратьева начнутся серьезные проблемы, подушка безопасности у «горожан» всегда найдется.

12. «Нафтан» — 0,8 млн (в сезоне-2016 — 0,8)

«Нафтан» последний в очереди допущенных к чемпионату, равно как и в прогнозируемой итоговой таблице сезона. Особенно при том, что очковый штраф к новополочанам увеличен с 3 до 5 баллов. Однако это далеко не самый бедный клуб лиги. Это раньше считалось, что меньше, чем на миллион, в элитном дивизионе прожить невозможно. Время и кризис показали — можно. 800 тысяч — сумма довольно условная. В межсезонье от помощи клубу отказался главный партнер — одноименный завод. Потом вроде как вопрос был решен на уровне концерна «Белнефтехим». Руководство клуба уверенно заявило: все будет хорошо. Глядишь — по реально выполненному бюджету нафтановцы запрыгнут и в первую десятку.

13. «Слуцк» — 0,8 млн (в сезоне-2016 — 0,75 млн)

В Слуцке — свой уровень стабильности. В локальной «сахарной» битве он пока уступает городейцам на всех фронтах. В том числе и на финансовом — бюджет случан по-прежнему не дотягивает до миллиона. С таким селекцией не удивишь — остается пытаться запрыгнуть в верхнюю половину таблицы за счет внутренних резервов.

14. «Днепр» — 0,8 млн (в сезоне-2016 — 0,6 млн в первой лиге)

Бюджет могилевского клуба, в отличие от «Гомеля», увеличился только на 200 тысяч. Из первой лиги в прошлом году Седнев поднимал одну из самых богатых команд — в высшей будет в числе самых бедных. Парадоксально, учитывая, что доходы сугубо на главную команду хорошо если останутся на прошлогоднем уровне (вспоминаем все те же дубль и юношеские команды). Однако днепровцам к такой жизни, к сожалению, не привыкать.

15. «Ислочь» — 0,6 млн (в сезоне-2016 — 0,7 млн)

Бюджет «Ислочи» — понятие очень условное. Это просто цифра, на которую стоит ориентироваться. После прошлогодних передряг от команды отказался главный спонсор KFC. Руководство клуба, как и в прошлом сезоне, всю зиму занималось поиском новых и переговорами со старыми партнерами. В итоге подписали контракт с титульным спонсором — Hyundai, перезаключили соглашения с дргими партнерами. Когда речь идет о клубе со значительной долей частного капитала (хотя руководство района «волкам» также помогает) понятие бюджета довольно условно — крутятся, как умеют. И, судя по тому, как умеют — за пределами турнирной таблицы проблем у «Ислочи» быть не должно.

16. «Крумкачы» — 0,45 млн (в сезоне-2016 — 0,35 млн)

На бумаге бюджет «воронов» вырос. В реальности — нет, поскольку по факту в прошлом сезоне они потратили приблизительно такую же сумму — 450 тысяч. Впрочем, то, что «Крумкачы» будут самым небогатым клубом элиты, было ясно еще прошлой осенью. А здесь еще история с займом БАТЭ, которому клуб по-прежнему должен 130 тысяч долларов , — только содействие федерации помогло «единственному частному клубу страны» войти в сезон. Так что если и ставить по отношению к кому-либо вопрос «доживут ли?», «Крумкачы» здесь первые на очереди.



Фото: Прессбол