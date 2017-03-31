Нынешние руководители, в основном, люди молодые и с хорошим чувством юмора, и в современной политике без юмора обойтись невозможно, убежден известный политический деятель и главный режиссер театра "Христофор" Евгений Крыжановский.

"Вообще, человек без чувства юмора — это болезнь, ученые это доказали, и всем важно помнить, что оптимисты живут дольше пессимистов", — отметил Крыжановский.

При этом артист признал, что за 30 лет творческой деятельности театра "Христофор" к шуткам и розыгрышам у него выработался определенный иммунитет.

"Я уже дошел до той степени, что меня насмешить вообще невозможно и, тем не менее, я смеюсь, потому что сама жизнь подсказывает ситуации. Я собираю и очень люблю юмор неожиданный и жизненный. Например, у нас есть город Рогачев, где производят знаменитую сгущенку, и рядом с ним обычная деревня с потрясающе красивым названием "Дворец". Так вот, как выяснилось, в этом самом Дворце живет алкаш по фамилии Царь", — привел пример Крыжановский.

Кроме того, артист сравнил ведущих радио Sputnik Беларусь с Марксом и Лениным, рассказал о том, как однажды разыграл Эммануила Виторгана, и признал, что периодически его мучают самые разные страсти.

"Говорят, жизнь нужно прожить так, чтобы было что вспомнить, но стыдно рассказать. А я не стесняюсь. Бывает, и жаба меня мучает, бывают и обиды, и любовные страсти. Ничто человеческое мне не чуждо", — сказал Крыжановский.

Беседу с известным артистом и политическим деятелем Евгением Крыжановским в День смеха слушайте на радио Sputnik Беларусь.