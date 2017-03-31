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Басы Пинго и Кайзершмаррн: готовим традиционные десерты разных стран
В Китае десертам не выделяют отдельное время. Если на стол поставили мороженое, это не значит, что ужин закончен: сладости могут подавать в течение всего приема пищи. А вот в педантичной Англии для десертов есть свой час: их едят за обедом или большим чаепитием и ужином. Так какие же сладости готовят в разных странах, команде
Пахлава
Пахлава, пожалуй, самая знаменитая восточная сладость. Принято считать, что появился десерт в Турции. Что ж, спорить не будем. Есть даже легенда, по которой повар так увлекся раскатыванием теста, что у него получился пласт, сквозь который можно было прочесть книгу.
Муку, сметану, масло, сахар и яйца перемешиваем до однородной массы. Делим получившееся тесто на 8 частей и тонко раскатываем. Толщина пластин теста должна быть не более 2−3 мм. Выкладываем их слоями, каждый посыпаем сахаром и дроблеными грецкими орехами. Верхний слой смазываем взбитым желтком. Отправляем пахлаву в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Затем достаем, разрезаем на равные кусочки, обильно поливаем медом и снова ставим в духовку на 20 минут.
Перед подачей шеф-повар ресторана «
Басы Пинго
Вообще, Басы Пинго — это яблоки в карамели. Но на китайском блюдо звучит именно так. Своеобразная кухня Поднебесной не всегда понятна европейцам, но этот десерт один из немногих, который знают и любят туристы.
Очищаем яблоки, нарезаем их толстыми дольками и пока отставляем в сторону.
Готовим тесто. 2 столовые ложки крахмала, 2 столовые ложки муки, соду и яйцо смешиваем и к ним добавляем немножко воды. По консистенции тесто должно получиться, как на блины.
Возвращаемся к яблокам и добавляем к ним 1 столовую ложку муки. Хорошенько перемешиваем и забрасываем их в тесто. Снова все перемешиваем. Обжариваем яблоки во фритюре в течение 5 минут, откидываем на дуршлаг и даем стечь маслу.
Теперь готовим карамель. В сковороду наливаем немного подсолнечного масла, добавляем сахар. Как только он начал плавиться, интенсивно его мешаем. Если карамель получилась очень густой, налейте к ней немного воды. Когда масса станет однородной, добавляем яблоки. Интенсивно помешиваем, чтобы яблоки покрылись карамелью и выкладываем на тарелку.
В ресторане «
Крамбл
Простой в приготовлении десерт придумали практичные англичане. Крамбл — это пирог без дна, но с крышкой из песочной крошки. Так содержание теста в блюде сведено к минимуму, но вкус от этого хуже не становится.
Сливочному маслу даем подтаять при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким. Добавляем к нему сахар, муку, все смешиваем до однородной консистенции. Накрываем тесто пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 1−2 часа.
Яблоки очищаем от кожуры, режем кубиками среднего размера и складываем в емкость. Клюкву размораживаем, промываем и добавляем к яблокам. Туда же отправляем сахар, лимонный сок, корицу, кукурузный крахмал и все перемешиваем, пока масса не станет однородной.
Порционную фарфоровую формочку смазываем сливочным маслом, выкладываем начинку и равномерно закрываем тестом. Выпекать крамбл можно и в духовке до готовности теста, но в «
Подавать Крамбл следует с шариком мороженого в порционной форме, в которой десерт готовился. Украсить можно веточкой мяты, свежими ягодами и сахарной пудрой.
Кайзершмаррн
Кайзершмаррн — известный австрийский десерт. С немецкого название блюда переводится как императорский омлет. По легенде австрийский император очень любил блинчики и когда они получались слишком толстыми или рвались во время приготовления, повар подавал их прислуге в виде кайзершмаррна, ведь неудавшееся угощение не подходило для стола правителя.
Желтки смешиваем с сахаром, добавляем молоко, просеянную муку, разрыхлитель и замешиваем тесто. В завершение вводим взбитые в пену белки.
Изюм жарим на сливочном масле, добавляем ром и выпариваем. Затем вводим тесто и посыпаем все стружкой миндаля. Получится большой блин, который нужно обжарить с двух сторон. Когда он будет готов, разрываем его двумя ложками на кусочки, смешиваем с жидкой карамелью и посыпаем сахарной пудрой. В ресторане «
Чиз Черри Кейк
Многие считают родиной чизкейка Нью-Йорк. Но есть основания полагать, что появился десерт еще в Древней Греции. Его подавали атлетам во время Олимпийских игр в качестве хорошего источника энергии. Мы же отыскали интересную вариацию чизкейка в одном из столичных заведений.
Сначала готовим творожную основу для десерта. Протираем творог через мелкое сито, затем смешиваем его со сливочным сыром, сливками и сахарной пудрой. Печенье измельчаем в крошку.
Чтобы придать десерту нужную форму, выкладываем его на тарелку с помощью кулинарного кольца. Если такого дома нет, то можно отрезать верхнюю и нижнюю части пластиковой бутылки: полученный цилиндр вполне сгодится. Первый слой десерта — крошка из печенья. Его выкладываем первым. Сверху из кондитерского шприца выдавливаем половину творожной массы. В центр кладем вишенку с сиропом и на нее — оставшуюся часть творожной основы. Аккуратно выравниваем верхний слой ложкой и снимаем кольцо.
В ресторане «
Козинаки
Думаем, мало кто знает, что козинаки — традиционное грузинское блюдо. «Гозинаки» с грузинского переводятся как измельченные ядра грецких орехов. Незамысловатый на первый взгляд десерт, в древние времена был признаком состоятельности и благополучия. Бедное сословие позволить такую еду себе не могло.
На подсолнечном масле в сковороде обжариваем орехи и высыпаем в тарелку. На эту же сковороду выкладываем мед, сахар и помешиваем до густой однородной консистенции. Затем добавляем орехи и мешаем 5−10 минут. Следим, чтобы не пригорело.
Выкладываем получившуюся массу на доску, придаем ей круглую или квадратную форму толщиной 3−4 см. Когда козинаки немного остынут, режем их ножом на квадратики. В ресторане «
Конечно, можно не заморачиваться с приготовлением и попробовать эти десерты в столичных заведениях. Тем более все они есть в меню. Главное, не забывайте делиться впечатлениями от походов в кафе и рестораны и оставляйте отзывы в каталоге компаний
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