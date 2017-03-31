



В Китае десертам не выделяют отдельное время. Если на стол поставили мороженое, это не значит, что ужин закончен: сладости могут подавать в течение всего приема пищи. А вот в педантичной Англии для десертов есть свой час: их едят за обедом или большим чаепитием и ужином. Так какие же сладости готовят в разных странах, команде TAM.BY рассказали шефы столичных заведений.

Пахлава

Пахлава, пожалуй, самая знаменитая восточная сладость. Принято считать, что появился десерт в Турции. Что ж, спорить не будем. Есть даже легенда, по которой повар так увлекся раскатыванием теста, что у него получился пласт, сквозь который можно было прочесть книгу.





Состав: Мука — 500 гр. Сметана 20% — 200 гр. Масло сливочное — 200 гр. Яйца — 5 шт. Сахар — 50 гр. Мед — 400 гр. Орехи грецкие — 600 гр. Мята свежая (для украшения)

Муку, сметану, масло, сахар и яйца перемешиваем до однородной массы. Делим получившееся тесто на 8 частей и тонко раскатываем. Толщина пластин теста должна быть не более 2−3 мм. Выкладываем их слоями, каждый посыпаем сахаром и дроблеными грецкими орехами. Верхний слой смазываем взбитым желтком. Отправляем пахлаву в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Затем достаем, разрезаем на равные кусочки, обильно поливаем медом и снова ставим в духовку на 20 минут.

Перед подачей шеф-повар ресторана « Чайхана » советует украсить десерт грецким орехом, веточкой свежей мяты и посыпать сахарной пудрой.

Басы Пинго

Вообще, Басы Пинго — это яблоки в карамели. Но на китайском блюдо звучит именно так. Своеобразная кухня Поднебесной не всегда понятна европейцам, но этот десерт один из немногих, который знают и любят туристы.





Состав Яблоки — 3 шт Крахмал — 2 ст.л. Мука — 3 ст.л. Яйцо — 1 шт. Сода — 1 ч.л. Сахар — 180 гр. Вода Масло подсолнечное для фритюра

Очищаем яблоки, нарезаем их толстыми дольками и пока отставляем в сторону.

Готовим тесто. 2 столовые ложки крахмала, 2 столовые ложки муки, соду и яйцо смешиваем и к ним добавляем немножко воды. По консистенции тесто должно получиться, как на блины.

Возвращаемся к яблокам и добавляем к ним 1 столовую ложку муки. Хорошенько перемешиваем и забрасываем их в тесто. Снова все перемешиваем. Обжариваем яблоки во фритюре в течение 5 минут, откидываем на дуршлаг и даем стечь маслу.

Теперь готовим карамель. В сковороду наливаем немного подсолнечного масла, добавляем сахар. Как только он начал плавиться, интенсивно его мешаем. Если карамель получилась очень густой, налейте к ней немного воды. Когда масса станет однородной, добавляем яблоки. Интенсивно помешиваем, чтобы яблоки покрылись карамелью и выкладываем на тарелку.

В ресторане « Янцзы » посоветовали посыпать готовый десерт кунжутом.

Крамбл

Простой в приготовлении десерт придумали практичные англичане. Крамбл — это пирог без дна, но с крышкой из песочной крошки. Так содержание теста в блюде сведено к минимуму, но вкус от этого хуже не становится.





Состав: Для теста Масло сливочное — 30 гр. Мука пшеничная — 30 гр. Сахар — 30 гр. Для начинки Яблоки — 127 гр. Клюква замороженная — 19,5 гр. Крахмал кукурузный — 4 гр. Сахар — 15 гр. Корица молотая — 1 гр. Лимонный сок — 3 гр.

Сливочному маслу даем подтаять при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким. Добавляем к нему сахар, муку, все смешиваем до однородной консистенции. Накрываем тесто пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 1−2 часа.

Яблоки очищаем от кожуры, режем кубиками среднего размера и складываем в емкость. Клюкву размораживаем, промываем и добавляем к яблокам. Туда же отправляем сахар, лимонный сок, корицу, кукурузный крахмал и все перемешиваем, пока масса не станет однородной.

Порционную фарфоровую формочку смазываем сливочным маслом, выкладываем начинку и равномерно закрываем тестом. Выпекать крамбл можно и в духовке до готовности теста, но в « Café Netto » нам рассказали, что традиционно десерт готовится на гриле на открытых углях фруктовых деревьев при температуре 200−210 градусов 10−12 минут.

Подавать Крамбл следует с шариком мороженого в порционной форме, в которой десерт готовился. Украсить можно веточкой мяты, свежими ягодами и сахарной пудрой.

Кайзершмаррн

Кайзершмаррн — известный австрийский десерт. С немецкого название блюда переводится как императорский омлет. По легенде австрийский император очень любил блинчики и когда они получались слишком толстыми или рвались во время приготовления, повар подавал их прислуге в виде кайзершмаррна, ведь неудавшееся угощение не подходило для стола правителя.



фото https://elenademyanko.wordpress.com

Состав: Молоко — 460 мл. Мука — 190 гр. Разрыхлитель — 20 гр. Сахар — 45 гр. Белки — 226 гр. Желтки — 144 гр. Ром белый — 20 мл. Стружка миндаля — 20 гр. Масло сливочное — 105 гр. Изюм — 40 гр. Ванилин — 1 гр.

Желтки смешиваем с сахаром, добавляем молоко, просеянную муку, разрыхлитель и замешиваем тесто. В завершение вводим взбитые в пену белки.

Изюм жарим на сливочном масле, добавляем ром и выпариваем. Затем вводим тесто и посыпаем все стружкой миндаля. Получится большой блин, который нужно обжарить с двух сторон. Когда он будет готов, разрываем его двумя ложками на кусочки, смешиваем с жидкой карамелью и посыпаем сахарной пудрой. В ресторане « Друзья » советуют подавать десерт с домашним сливовым вареньем, яблочным пюре и шариком мороженого.

Чиз Черри Кейк

Многие считают родиной чизкейка Нью-Йорк. Но есть основания полагать, что появился десерт еще в Древней Греции. Его подавали атлетам во время Олимпийских игр в качестве хорошего источника энергии. Мы же отыскали интересную вариацию чизкейка в одном из столичных заведений.





Состав: Печенье песочное мультизлаковое Сыр сливочный Творог 3% Сливки 23% Сахарная пудра Варенье вишневое (с ягодами) Сахар коричневый Цедра лимона Топпинг шоколадный Мята

Сначала готовим творожную основу для десерта. Протираем творог через мелкое сито, затем смешиваем его со сливочным сыром, сливками и сахарной пудрой. Печенье измельчаем в крошку.

Чтобы придать десерту нужную форму, выкладываем его на тарелку с помощью кулинарного кольца. Если такого дома нет, то можно отрезать верхнюю и нижнюю части пластиковой бутылки: полученный цилиндр вполне сгодится. Первый слой десерта — крошка из печенья. Его выкладываем первым. Сверху из кондитерского шприца выдавливаем половину творожной массы. В центр кладем вишенку с сиропом и на нее — оставшуюся часть творожной основы. Аккуратно выравниваем верхний слой ложкой и снимаем кольцо.

В ресторане « Шикари » посоветовали сверху насыпать коричневый сахар и с помощью газовой горелки карамелизировать его, а затем натереть лимонную цедру. Тарелку украшаем топпингом, ягодами вишни, листиками мяты и сахарной пудрой. Если дома газовой горелки нет, то можно обойтись простым украшением.

Козинаки

Думаем, мало кто знает, что козинаки — традиционное грузинское блюдо. «Гозинаки» с грузинского переводятся как измельченные ядра грецких орехов. Незамысловатый на первый взгляд десерт, в древние времена был признаком состоятельности и благополучия. Бедное сословие позволить такую еду себе не могло.



фото rus-list.ru

Состав: Мед — 250 гр. Сахар — 1 стакан Грецкие орехи или фундук — 250 гр. Подсолнечное масло — 20 гр.

На подсолнечном масле в сковороде обжариваем орехи и высыпаем в тарелку. На эту же сковороду выкладываем мед, сахар и помешиваем до густой однородной консистенции. Затем добавляем орехи и мешаем 5−10 минут. Следим, чтобы не пригорело.

Выкладываем получившуюся массу на доску, придаем ей круглую или квадратную форму толщиной 3−4 см. Когда козинаки немного остынут, режем их ножом на квадратики. В ресторане « Натврис Хе » посоветовали перед подачей дать блюду остыть минимум 2 часа.

Конечно, можно не заморачиваться с приготовлением и попробовать эти десерты в столичных заведениях. Тем более все они есть в меню. Главное, не забывайте делиться впечатлениями от походов в кафе и рестораны и оставляйте отзывы в каталоге компаний TAM.BY .