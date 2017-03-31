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Анекдоты со Sputnik: сравниваем оригиналы и перевод на латынь

01.04.2017 12:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Известные политики, врачи и телеведущие не только часто высказываются об актуальных вопросах, но и рассказывают анекдоты. Sputnik вспомнил, какие анекдоты рассказывали собеседники агентства, а заодно попытался представить, как они будут выглядеть на латыни.

Перед вами — практически древнеримский взгляд на анекдоты про Лукашенко, врачей и парламентские выборы. Читайте в оригинале и переводе на Sputnik.

 
 
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В честь Дня смеха Sputnik немного пофантазировал и представил, как могли бы выглядеть анекдоты, рассказанные знаменитостями, если бы lingua aeterna еще была в ходу.

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