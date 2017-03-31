Известные политики, врачи и телеведущие не только часто высказываются об актуальных вопросах, но и рассказывают анекдоты. Sputnik вспомнил, какие анекдоты рассказывали собеседники агентства, а заодно попытался представить, как они будут выглядеть на латыни.

Перед вами — практически древнеримский взгляд на анекдоты про Лукашенко, врачей и парламентские выборы. Читайте в оригинале и переводе на Sputnik.