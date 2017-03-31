Накануне 1 апреля не устояла перед соблазном развлечься и разыграть прохожих и съемочная группа TUT.BY. Мы стали на паркинге и спрятали под капотом автомобиля генератор дыма. Две девушки, которые якобы и приехали на автомобиле, останавливали прохожих и просили помочь им завести автомобиль. И в самый ответственный момент что-то начинало дымить.

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Благодарим за помощь в съемке торговый центр «Galleria Minsk» , а так же master-sound.by .