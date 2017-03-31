Дарья Стрыгина тренирует детские и взрослые команды по черлидингу. И если детскую команду в этом году набрали впервые, то взрослая уже поддерживает клуб по американскому футболу "Минские зубры" и знаменитых "Крумкачей" — некогда любительскую футбольную команду, которая стала, пожалуй, самым заметным событием белорусского футбола последних лет.

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Гродно прошел чемпионат по черлидингу" title="В Гродно прошел чемпионат по черлидингу" class=""> © Sputnik/ Илья Гелей Летали школьницы и помпоны — в Гродно прошел чемпионат по черлидингу

Корреспондент Sputnik накануне республиканских соревнований по черлидингу побывала на тренировке детской команды и выяснила, чем нужно подбадривать себя на тренировки, чтобы позже подбадривать спортсменов на игру.

Не выше человеческого роста

Белорусская федерация черлидинга проводит мастер-классы для тренеров, и с каждым годом белорусские спортсмены поднимаются на все более высокий уровень. Черлидинг в Беларуси представлен двумя направлениями: "cheer" и "dance". Высокие пирамиды, выбросы, акробатика — все, что мы видели в фильмах — это направление "сheer", в нем белорусы отметились даже не европейских чемпионатах. Направление "dance" предполагает упор не на акробатику, а на прыжки, махи, работу с помпонами — в этом мы видели на стадионах и хоккейных площадках.



© Sputnik / Елена Васильева Хорошая разминка - залог успеха и отличного настроения

"Я с детства занималась танцами, а когда училась в БГУ, предложила создать сборную по черлидингу при университете, и эта идея была признана лучшим молодежным проектом. Так своя команда появилась у БГУ. А после направление начало развиваться — мы участвовали и в Славянском базаре, и в республиканских соревнованиях", — рассказала Дарья.

Кстати, пирамида, в которую выстраиваются спортсмены, должна быть по технике безопасности не выше двойного человеческого роста. Обычно этим направлением занимаются дети и подростки — среди них еще можно найти и миниатюрных девочек, и тех, кто в физическом развитии опережает сверстников. А вот старшим девушкам, чья комплекция обычно одинаково, уже сложно удерживать друг друга на плечах.

"Повезло тем командам, в чьем составе есть парни, которые, кстати, тоже активно занимаются этим спортом.



© Sputnik / Елена Васильева Спортивная подготовка любому черлидеру необходима

Банты и хвосты

Если речь о направлении "dance", у черлидера желательна гулька и гладко убранные волосы. А в направлении "cheer" чаще встречаются высокие хвосты и банты со стразами. Костюмы черлидеры шьют на заказ, а обувь можно купить в любом танцевальном магазине — могут подойти и обычные кроссовки.

Еще важнее, чем правильная прическа — живая мимика.

"Выходя на соревнование, заряжаешься атмосферой. Просто не можешь стоять с постным лицом, мимика во время танцы очень важна. Выигрышно смотрятся номера, где участники не просто повторяют движения, а вкладывают энергию в номер", — рассказала тренер.

Хоть опыт занятий спортом для черлидеров желателен, Дарья уверена, что природные данные и трудолюбие могут оказаться важнее опыта.



© Sputnik / Елена Васильева У чердилеера должна быть живая мимика, ведь он не может быть на соревнованиях с постным лицом

"Чем больше тренировок — тем лучше, даже если человек не занимался спортом, при должном усердии может добиться многого. Разумеется, детям проще — они быстрее садятся на шпагат, осваивают технику. А взрослые хорошо запоминают перестроения, с ними можно выстраивать интересные схемы", — рассказала тренер.

Для школьников такие занятия полезны.

"Ребята выступают и на школьных мероприятиях, черлидеры часто оказываются на виду. Занятия спортом влияют на характер, на то, как ребенок умеет организовывать себя, свою время, часто дети становятся более собранными — ведь на каждом лежит ответственность за команду. Командный спорт развивает качества характера, которые пригодятся во взрослой жизни", — уверена тренер.