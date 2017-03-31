В эти выходные стартует очередной чемпионат Беларуси по футболу . И уже в воскресенье, 2 апреля, свой первый домашний матч сыграют «Крумкачы».

Игру покажут в записи на телеканале «Беларусь 5». Зато в режиме онлайн можно будет смотреть на официальном сайте АБФФ и YouTube-канале «Крумкачоў» .



Фото: Анита Занкович

Почему стоит идти на «Крумкачы»?

Представьте себе болото, в котором все стабильно десятилетиями. А потом туда прилетает бодрый ворон и начинает «движуху».

Эта аллегория олицетворяет то, что произошло с чемпионатом Беларуси за последний год — сюда ворвались «Крумкачы» и наделали шуму. Теперь по-настоящему Большим Командам Чемпионата стыдно организовывать трансляции с одной камеры, а в перерывах матча радовать болельщиков занимательным ничем.

Тем необычнее клуб, если знать, что «Крумкачы» находятся в неравных условиях по сравнению с остальными пятнадцатью командами. «Вороны» не могут привлекать спонсоров по так называемому «земельному налогу» — льготе, при которой предприятие платит налог не в бюджет, а переводит клубу. То есть «Крумкачы» работают по принципу рыночной экономики. Прийти на их игру означает поддержать команду, которая опередила время в Беларуси на годы вперед (хоть кто-то опередил время!).

Мы ведь хотим, чтобы клубы зарабатывали деньги самостоятельно. На бюджетные можно и больницы построить, верно?

Ладно, убедили. А что с ними стало за зиму?

О! Этой зимой «Крумкачы» усилились. В команду пришли пять новичков, но важнейшим изменением стал новый главный тренер Владимир Пятенко. Он не очень известен в Беларуси, зато в Украине, где долгие годы работал с донецким «Металлургом», снискал славу сильного и умного специалиста.



Фото: Алиса Кептюха

В спорте существует такой термин, как «синдром второго сезона». То есть команда-открытие чемпионата на второй год обычно валится и играет ни шатко ни валко, потому что эмоции тускнеют, праздник от каждого матча превращается в рутину, а игроки свыкаются с мыслью о бренности бытия.

Владимир Пятенко не даст этого сделать.

Какие там взаимоотношения с «Витебском»?

В прошлом году обменялись домашними победами. Дома сыграли 1:0 при невероятной феерии вратарей (счёту 5:4 никто бы не удивился), в гостях проиграли 1:2. «Витебск» — очень хорошая, самобытная команда, играющая в красивый, комбинационный футбол. А это само по себе чуть ли не явление для Беларуси.

В общем, ожидается яркий и интересный футбол. Да и погода (обещают +20 по Цельсию) гарантирует комфорт.

Ну, с футболом определились. А как с атмосферой? Ведь белорусский футбол унылый!

Знаете, предыдущий тренер «Крумкачоў» Олег Дулуб сравнил атмосферу на матчах «воронов» с атмосферой игр «Ливерпуля». И нет, он не сошёл с ума.

На белорусских стадионах существует фанатский сектор и все остальные. Фан-сектор «заряжает» целый матч (ну, или как повезет), а остальные зрители могут пару раз за матч проорать название команды. В Англии не так: там поет весь стадион.

У «Крумкачоў» нет фан-сектора как такового. Клуб приучает болельщиков к тому, что петь на протяжении всего матча — это круто. И это именно то, что делает атмосферу матча необычной.

А кроме футбола там что-нибудь есть? Я хочу прийти с детьми

В перерыве матча «Крумкачы» организовывают активности для детей и взрослых. Выиграть бутылку кваса, точно пробив пенальти? О да! Конкурс и другие развлечения в перерыве? Конечно! А еще дети обычно в восторге от маскота — большого и добродушного плюшевого Крумки.

Дети на нашем стадионе чувствуют себя вольготно, а их родители — тем более.

Я уже знаю, где я проведу этот воскресный вечер. Но где купить билет?

Билеты можно купить по ссылке . Все очень просто: выбираете себе место на секторе, оплачиваете и распечатываете билет. Кстати, если вы вдруг забыли его распечатать, не беда! Покажите стюардам на входе QR-код — это сработает.

В этом году «Крумкачы» сделали очень красивые билеты с эмоциональными фотографиями игроков. Если вы купили билет в интернете, но хотите «красивый, как из кассы» — не проблема, на стадионе будет палатка, где мы меняем распечатанные электронные билеты на красоту, которую не стыдно коллекционировать.

А добраться как?

Стадион, на котором домашние матчи проводят «Крумкачы», расположен в Минске по адресу: ул. Маяковская, 127, корпус 3.

От железнодорожного вокзала (ст.м. «Площадь Ленина») в сторону стадиона идут автобусы №№ 5Т, 102 и 123, а также троллейбусы №№ 5, 6.

От ст. м. «Партизанская» в сторону стадиона можно доехать любым автобусом или троллейбусом, направляющимся в сторону ж/д вокзала (автобус № 79, троллейбусы № 3, 16). На остановке «Минскэнерго» нужно выйти и перейти дорогу по диагонали на остановку «Аранская». Отсюда идут автобусы №№ 5Т, 102 и 123, а также троллейбусы №№ 5, 6.

Можно добираться и личным транспортом. К сожалению, парковочных мест возле стадиона не хватает. Автомобиль можно оставить вдоль проезда к стадиону, а также на повороте на стоянках перед зданием по ул. Маяковского, 111 и ул. Маяковского, 127.

Кроме того, перед зданием по ул. Маяковского, 99 расположена небольшая охраняемая парковка.

До встречи на игре!