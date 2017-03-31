



В связи с Днем единения народов Беларуси и России Александр Лукашенко направил поздравление Владимиру Путину.

Этот знаменательный праздник символизирует крепкие исторические связи и общность интересов наших народов. У Союзного государства есть прочная основа - богатое духовное и культурное наследие, огромный экономический потенциал сотрудничества", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко убежден, что совместными усилиями стороны продолжат союзное строительство и развитие интеграционных процессов на принципах равноправия и взаимного доверия. "Именно этого ожидают от нас миллионы граждан Беларуси и России", - отметил он.

Глава белорусского государства также направил поздравления с Днем единения Председателю Совета Министров Союзного государства, Председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко, Председателю Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславу Володину, Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, Государственному секретарю Союзного государства Григорию Рапоте, Председателю Центрального комитета Компартии Российской Федерации Геннадию Зюганову, сообщает пресс-служба президента.

