Жительницы Солигорска едва не поверили в забастовку водителей такси — родственники, пригласившие в Минск, так начали утро первого апреля. В день шуток и юмора многие вспоминали о лучших розыгрышах, а кто-то коварно ухмылялся и обещал, что во второй половине дня и сам сможет подшутить так, что жертва розыгрыша еще долго будет вспоминать этот день. Утро первого апреля не у всех ознаменовалось розыгрышами, но большинство уверено, что все впереди.

Как минчане планируют провести этот день, смотрите в опросе Sputnik.