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Опрос Sputnik: а вас уже разыграли?
01.04.2017 14:06 — Разное | Sputnik Беларусь
Жительницы Солигорска едва не поверили в забастовку водителей такси — родственники, пригласившие в Минск, так начали утро первого апреля. В день шуток и юмора многие вспоминали о лучших розыгрышах, а кто-то коварно ухмылялся и обещал, что во второй половине дня и сам сможет подшутить так, что жертва розыгрыша еще долго будет вспоминать этот день. Утро первого апреля не у всех ознаменовалось розыгрышами, но большинство уверено, что все впереди.
Как минчане планируют провести этот день, смотрите в опросе Sputnik.
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Спутанные буквы и забастовка маршрутных такси – как разыгрывают белорусов и как разыгрывают белорусы, смотрите в опросе Sputnik.
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