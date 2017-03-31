1 апреля нужно с опаской относиться к новостям вокруг, потому что мало кто упускает возможность не пошутить над своими читателями. Мы решили собрать для вас розыгрыши, которыми нас сегодня побаловали крупные компании.

Голубиная почта или Голубеграм МТС

Российский МТС опубликовал в Twitter новость о запуске голубиной почты. «Сделаем переписку великой снова», — решили в компании и придумали новый «удобный способ месседжинга».

Пользователям предлагается выбрать голубя (есть несколько вариантов различающихся по цене), написать сообщение и отправить его адресату.

Новый старый дизайн «ВКонтакте»

Популярная соцсеть «ВКонтакте» на 1 апреля предлагает вошедшим пользователям дизайн 2016 года в виде изображения, исчезающего после клика.

На картинке можно увидеть пост от «Команды ВКонтакте» о скором переводе на «новый дизайн», намекая на нынешний, который ВК представил 1 апреля прошлого года.





Эмодзи для водителей Honda

Компания Honda «разработала» эмодзи для автомобилистов. Семь разных режимов гудков позволят водителям общаться с пешеходами и друг с другом.

Вот как это должно выглядеть:

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



По мнению представителей компании, эмодзи пригодятся водителям в разных ситуациях — от стояния в пробке до встречи детей у школы.

Pac-Man на картах Google

Отметим, что Google ежегодно активно участвует в первоапрельских розыгрышах. В этом году она решила повторить свою шутку из 2015-го и предложила пользователям поиграть в Pac-Man прямо на картах реальных городов.





Поиграть можно как в web-версии карт, так и в мобильных приложениях Google Maps — достаточно нажать на соответствующую кнопку. При этом карта преображается, а вы начинаете убегать от монстров:





Google-гном и Google Wind

Еще одной шуткой Google в этом году стал «умный гном». По сути, это версия «умной колонки» Google Home для сада. Она подскажет погоду, включит воду в шланге и даже поиздевается над хозяевами.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



А голландское подразделение компании придумало, как бороться с дождливой погодой в стране: достаточно сдуть их с помощью ветряных мельниц!

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



«Ищу жену программиста»

Первоапрельские шутки добрались и до нашей страны. На сайте «Работа TUT.BY» мы нашли необычную вакансию «жены программиста». Вот что сказано в описании:

Молодой, динамично развивающийся IT-специалист, ответственный, креативный, коммуникабельный, уставший от самостоятельного освоения рецептов «100 рецептов блюд из крошек в клавиатуре», ищет бизнес-партнера женского пола для создания персонального стартапа в сфере «интернета вещей»: варочная панель, духовой шкаф, стиральная машина, посудомоечная машина…

Зарплата соискателя не указана, но обещан «оплачиваемый (кафе, театры, кино, подарки — за счет нанимателя) испытательный срок». При успешном прохождении которого «полноценное оформление отношений согласно Кодексу о браке Республики Беларусь». Кроме того, предлагается максимальный соцпакет (жилье и транспорт, любовь, страсть, романтические сюрпризы, а также спецодежда.

Нескучного вам дня и побольше смешных шуток и розыгрышей!