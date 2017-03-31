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В лобовом столкновении двух VW в Белыничском районе один человек погиб, трое пострадали
Один человек погиб и еще три получили травмы в ДТП, которое произошло 31 марта, в 10.40, вблизи деревни Осиповка Белыничского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
По предварительной информации, 29-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом аналогичной марки, которым управлял 35-летний житель агрогородка Техтин.
В результате ДТП 48-летний пассажир легковушки от полученных травм умер на месте происшествия. Оба водителя, а также пассажирка микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
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Авария произошла 31 марта, в 10.40, вблизи деревни Осиповка.
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