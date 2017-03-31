Один человек погиб и еще три получили травмы в ДТП, которое произошло 31 марта, в 10.40, вблизи деревни Осиповка Белыничского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, 29-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом аналогичной марки, которым управлял 35-летний житель агрогородка Техтин.

В результате ДТП 48-летний пассажир легковушки от полученных травм умер на месте происшествия. Оба водителя, а также пассажирка микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.