﻿ В лобовом столкновении двух VW в Белыничском районе один человек погиб, трое пострадали. 21.by
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В лобовом столкновении двух VW в Белыничском районе один человек погиб, трое пострадали

01.04.2017 14:36 — Разное | Tut.by  
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Один человек погиб и еще три получили травмы в ДТП, которое произошло 31 марта, в 10.40, вблизи деревни Осиповка Белыничского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, 29-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом аналогичной марки, которым управлял 35-летний житель агрогородка Техтин.

В результате ДТП 48-летний пассажир легковушки от полученных травм умер на месте происшествия. Оба водителя, а также пассажирка микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

 
 
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