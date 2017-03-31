Один человек получил травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло на трассе Р123 вблизи деревни Жуково Могилевского района.





Как рассказали в МЧС , сообщение об аварии поступило 31 марта, в 10.26. По прибытии к месту происшествия спасатели установили, что произошло столкновение Mazda и грузовика Iveco. Последний после аварии съехал в кювет и врезался в деревья.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил водитель Mazda, его госпитализировали. Также после столкновения в кабине грузовика оказался зажат водитель. Мужчину при помощи специнструмента доставали спасатели. От госпитализации он отказался.





























По факту ДТП проводится проверка. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.