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В Могилевском районе столкнулись Mazda и грузовик Iveco: потребовалась помощь спасателей
Один человек получил травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло на трассе Р123 вблизи деревни Жуково Могилевского района.
Как рассказали в
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил водитель Mazda, его госпитализировали. Также после столкновения в кабине грузовика оказался зажат водитель. Мужчину при помощи специнструмента доставали спасатели. От госпитализации он отказался.
По факту ДТП проводится проверка. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
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Авария произошла на трассе Р123 вблизи деревни Жуково.
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