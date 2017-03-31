Минчане фотографировались с репродукциями "Ирисов" и "Подсолнухов", фотографировали "Звездную ночь" и пришли к выводу, что спасение от любой напасти можно искать в искусстве.

Магниты как в музее Ван Гога в Амстердаме, игристое вместо абсента и много репродукций великого импрессиониста — в Минске отметили день рождения художника вечеринкой.

Искусствовед рассказала собравшимся историю жизни художника, которая отнюдь не заканчивается на лишении себя уха. Собравшиеся так любят Ван Гога, что и после лекции обступили искусствоведа, желая узнать о Ван Гоге больше — не только как о художнике, но как о человеке со своей историей любви.

Согласно решив, что в минуты тоски спасение можно поискать в искусстве, присутствующие разбрелись изучать репродукции. Здесь были и знаменитые "Подсолнухи", и работы начинающих художников, стремящихся подражать импрессионисту. Как прошла вечеринка Ван Гога, смотрите во влоге корреспондента Sputnik.