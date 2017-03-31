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Влог: как прошла вечеринка Ван Гога в Минске
01.04.2017 15:28 — Разное | Sputnik Беларусь
Минчане фотографировались с репродукциями "Ирисов" и "Подсолнухов", фотографировали "Звездную ночь" и пришли к выводу, что спасение от любой напасти можно искать в искусстве.
Магниты как в музее Ван Гога в Амстердаме, игристое вместо абсента и много репродукций великого импрессиониста — в Минске отметили день рождения художника вечеринкой.
Искусствовед рассказала собравшимся историю жизни художника, которая отнюдь не заканчивается на лишении себя уха. Собравшиеся так любят Ван Гога, что и после лекции обступили искусствоведа, желая узнать о Ван Гоге больше — не только как о художнике, но как о человеке со своей историей любви.
Согласно решив, что в минуты тоски спасение можно поискать в искусстве, присутствующие разбрелись изучать репродукции. Здесь были и знаменитые "Подсолнухи", и работы начинающих художников, стремящихся подражать импрессионисту. Как прошла вечеринка Ван Гога, смотрите во влоге корреспондента Sputnik.
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На вечеринке ко дню рождения Ван Гога в ТЦ "Галерея" говорили об искусстве и, разумеется, о любви - корреспондент Sputnik Елена Васильева отпраздновала день рождения...
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