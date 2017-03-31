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Киркоров и Лепс снялись в рекламе бургерной Тимати
1 апреля на YouTube
По сюжету Тимати на камеру расхваливает свои бургеры. В это время к нему подходит хозяин заведения и отправляет обслуживать клиента, которым оказывается Филипп Киркоров.
Рэпер не сразу отдает певцу поднос, но Киркоров отбирает еду и произносит «наконец-то все встало на свои места» и «я этого момента три года ждал», имея в виду давний конфликт с Тимати, который начался из-за перепалки в Twitter. Тогда Тимати высмеял росскийского короля поп-музыки и выложил на YouTube песню «Давай до свидания», Киркоров ответил клипом «Троллинг».
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1 апреля на Youtube появилась реклама бургерной Тимати Black Star Burger.
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