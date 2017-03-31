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Брестское "Динамо" едва спаслось от поражения в Минске в стартовом матче чемпионата Беларуси
1 апреля стартовал 27-й чемпионат Беларуси по футболу в высшей лиге. В первом матче брестское «Динамо», в нынешнем сезоне
«Минск» — «Динамо-Брест» — 2:2
1 апреля. Стадион ФК «Минск».
Судьи: С. Лобацевич (Витебск), М. Комаровский, Д. Загорельский (оба — Орша); А. Василевич (Мозырь), П. Коронец (Жодино).
«Минск»: Чесновский — Кулинич, Зинович, Шумилов (капитан), Веретило (Евдокимов, 72) — Мицевски, Макаров — Бессмертный (Бахар, 79), Русак (Мошников, 46), Трубило — Громыко.
«Динамо-Брест»: Малерб — Алисейко, Гаврилович (капитан), Аврамия, Витус (Иванов, 33) — Легчилин — Букаткин, Торрес, Осучукву (Куйате, 74), Мозолевский (Чиж, 84), — Фамейе.
Голы: 0:1 — Мозолевский (52), 1:1 — Громыко (60), 2:1 — Мошников (78), 2:2 — Букаткин (87).
Предупреждение: Гаврилович (81).
Счет забитым мячам 27-го чемпионата страны открыл вернувшийся в родной Брест из БАТЭ форвард Дмитрий Мозолевский, которого защитники хозяев потеряли в центре штрафной площади.
Впрочем, довольно быстро минчане не только отыгрались, но и вышли вперед. Когда уже в воздухе запахло поражением состоятельных гостей, на 88-й минуте бывший игрок «Минска» Никита Букаткин спас свою нынешнюю команду от поражения ударом головой откликнувшийся на пас аргентинца Леандро Торреса — 2:2.
В игровой программе первого дня 27-го чемпионата Беларуси еще пять матчей:
«Нафтан» — «Слуцк»
Новополоцк. Стадион «Атлант». 14.30.
«Городея» — «Шахтер»
Городея. Стадион «Городея». 15.00.
«Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь»
Жодино. Стадион «Торпедо». 16.00.
«Днепр» — «Динамо» Минск
Могилев. Стадион «Спартак». 17.00.
«Гомель» — БАТЭ
Гомель. Стадион «Центральный». 19.30.
1-й тур завершится 2 апреля двумя поединками:
«Неман» — «Славия»
Гродно. ЦСК «Неман». 16.00.
«Крумкачы» — «Витебск»
Минск. Стадион ФК «Минск». 19.30.
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1 апреля стартовал 27-й чемпионат Беларуси по футболу в высшей лиге. В первом матче брестское "Динамо", в нынешнем сезоне имеющее второй по величине бюджет в высшей...
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