1 апреля стартовал 27-й чемпионат Беларуси по футболу в высшей лиге. В первом матче брестское «Динамо», в нынешнем сезоне имеющее второй по величине бюджет в высшей лиге, спаслось от поражения в концовке встречи с «Минском», который в этом году сделал ставку на молодежь.

«Минск» — «Динамо-Брест» — 2:2

1 апреля. Стадион ФК «Минск».

Судьи: С. Лобацевич (Витебск), М. Комаровский, Д. Загорельский (оба — Орша); А. Василевич (Мозырь), П. Коронец (Жодино).

«Минск»: Чесновский — Кулинич, Зинович, Шумилов (капитан), Веретило (Евдокимов, 72) — Мицевски, Макаров — Бессмертный (Бахар, 79), Русак (Мошников, 46), Трубило — Громыко.

«Динамо-Брест»: Малерб — Алисейко, Гаврилович (капитан), Аврамия, Витус (Иванов, 33) — Легчилин — Букаткин, Торрес, Осучукву (Куйате, 74), Мозолевский (Чиж, 84), — Фамейе.

Голы: 0:1 — Мозолевский (52), 1:1 — Громыко (60), 2:1 — Мошников (78), 2:2 — Букаткин (87).

Предупреждение: Гаврилович (81).

Счет забитым мячам 27-го чемпионата страны открыл вернувшийся в родной Брест из БАТЭ форвард Дмитрий Мозолевский, которого защитники хозяев потеряли в центре штрафной площади.

Впрочем, довольно быстро минчане не только отыгрались, но и вышли вперед. Когда уже в воздухе запахло поражением состоятельных гостей, на 88-й минуте бывший игрок «Минска» Никита Букаткин спас свою нынешнюю команду от поражения ударом головой откликнувшийся на пас аргентинца Леандро Торреса — 2:2.

В игровой программе первого дня 27-го чемпионата Беларуси еще пять матчей:

«Нафтан» — «Слуцк»

Новополоцк. Стадион «Атлант». 14.30.

«Городея» — «Шахтер»

Городея. Стадион «Городея». 15.00.

«Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь»

Жодино. Стадион «Торпедо». 16.00.

«Днепр» — «Динамо» Минск

Могилев. Стадион «Спартак». 17.00.

«Гомель» — БАТЭ

Гомель. Стадион «Центральный». 19.30.

1-й тур завершится 2 апреля двумя поединками:

«Неман» — «Славия»

Гродно. ЦСК «Неман». 16.00.

«Крумкачы» — «Витебск»

Минск. Стадион ФК «Минск». 19.30.