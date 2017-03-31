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Май в апреле: завтра в Беларуси ожидается до 22 градусов тепла
01.04.2017 17:04 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 апр — Sputnik. Выходные в Беларуси будут теплыми, завтра, 2 апреля, по юго-западу Беларуси ожидается до 22 градусов тепла, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Ночью в отдельных районах по северо-востоку, а днем по северу республики прогнозируются кратковременные дожди, в дневные часы возможны грозы. На остальной территории преимущественно без осадков, возможен слабый туман.
Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем от +14°С по северо-востоку до +22°С по юго-западу страны.
В начале следующей неделе погоду будет определять фронтальная система, смещающаяся с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части республики кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +5..+10°С, максимальная днем +11..+17°С, по юго-востоку +18..+21°С.
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Ночью температура опустится в некоторых регионах до 4-10 градусов тепла.
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