Летом 2016 года Министерство юстиции Беларуси зарегистрировало новое общественное объединение "Белорусское общество авторов, исполнителей и иных правообладателей". На сегодняшний день самым громким проявлением деятельности новой организации стало предложение ввести определенный сбор на носители информации: карты памяти, CD-носители и прочее.

Таким образом, по задумке общества, можно более четко контролировать соблюдение авторских прав при частном копировании аудио- и видео-произведений рядовыми пользователями. А создателям произведений это позволит реализовывать свои права на получение вознаграждения за использование результатов их интеллектуального труда.

Это предложение вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей и среди артистов в Беларуси еще с осени 2016 года. Лидер белорусской группы J:Морс Владимир Пугач ранее был юристом в области авторского и смежного права и согласился прокомментировать эту инициативу на радио Sputnik Беларусь.

"Обязанность платить за использование произведений присутствует в большинстве стран мира. В нашей стране проблема долгое время была в том, что не была развита система оплаты в интернете. Сейчас ситуация другая, карточки у всех. И много людей пользуется официальными сервисами. Вопрос на сегодня такой: каким авторам и куда пойдут средства от продажи чистых носителей", — сказал Пугач.

По словам музыканта, это предложение не является чем-то новым. Еще около десяти лет назад подобные предложения появлялись в Евросоюзе. И для того, чтобы вводить в практику подобные инициативы, нужно, в первую очередь, обратить внимание на другие сферы жизни и исследовать аналогичный опыт других стран.

Беседу с лидером белорусской группы J:Морс Владимиром Пугачем о возможности введения сбора на цифровые носители слушайте на радио Sputnik Беларусь.