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В Беларуси пройдут дни молодежи Азербайджана
01.04.2017 17:37 — Разное | Ежедневник
Дни молодежи Азербайджана пройдут с 9 по 12 апреля. Для молодых гостей подготовлена насыщенная программа.
Об этом сообщили
Азербайджанская молодежь посетит стелу "Минск - город-герой", Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, государственный мемориальный комплекс "Курган Славы", Музей современной белорусской государственности.
Предусмотрены посещение музейного комплекса старинных народных ремесел и технологий "Дудутки", обзорная экскурсия по Несвижу и Несвижскому замку, проведение концертных мероприятий, знакомство с центрами творчества детей и молодежи. Гости из Азербайджана также встретятся с трудящейся молодежью ОАО "БелАЗ".
Программой запланирован круглый стол, посвященный перспективам развития белорусско-азербайджанского сотрудничества с участием лидеров молодежных организаций Беларуси и Азербайджана. Состоится встреча с министром образования Игорем Карпенко в формате открытого диалога.
Дни молодежи Азербайджана в Беларуси пройдут с целью укрепления дружеских отношений между молодым поколением и во исполнение соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области молодежной политики, подписанного 23 июня 2010 года в Баку.
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Дни молодежи Азербайджана пройдут с 9 по 12 апреля. Для молодых гостей подготовлена насыщенная программа.
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