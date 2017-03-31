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В Беларуси пройдут дни молодежи Азербайджана

01.04.2017 17:37 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси пройдут дни молодежи Азербайджана

Дни молодежи Азербайджана пройдут с 9 по 12 апреля. Для молодых гостей подготовлена насыщенная программа.

Об этом сообщили БЕЛТА в управлении по делам молодежи Министерства образования.

Азербайджанская молодежь посетит стелу "Минск - город-герой", Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, государственный мемориальный комплекс "Курган Славы", Музей современной белорусской государственности.

Предусмотрены посещение музейного комплекса старинных народных ремесел и технологий "Дудутки", обзорная экскурсия по Несвижу и Несвижскому замку, проведение концертных мероприятий, знакомство с центрами творчества детей и молодежи. Гости из Азербайджана также встретятся с трудящейся молодежью ОАО "БелАЗ".

Программой запланирован круглый стол, посвященный перспективам развития белорусско-азербайджанского сотрудничества с участием лидеров молодежных организаций Беларуси и Азербайджана. Состоится встреча с министром образования Игорем Карпенко в формате открытого диалога.

Дни молодежи Азербайджана в Беларуси пройдут с целью укрепления дружеских отношений между молодым поколением и во исполнение соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области молодежной политики, подписанного 23 июня 2010 года в Баку.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Дни молодежи Азербайджана пройдут с 9 по 12 апреля. Для молодых гостей подготовлена насыщенная программа.

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