МИНСК, 1 апр — Sputnik. Преступники устремили взоры в сторону граждан, не способных защитить свои гаджеты, рассказал начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности главного следственного управления Александр Сушко.



© AFP/ ERIC PIERMONT Илон Маск намерен соединить человеческий мозг и компьютер

"С одной стороны, государство должно защищать интернет-пользователей, своих граждан, субъекты хозяйствования. С другой — если сами граждане и организации не будут беспокоиться о собственной безопасности, то нужно готовиться к тому, что ваш компьютер будет атакован с целью получения информации, которая на нем содержится", — отметил правоохранитель в своем выступлении на IT Security Conference 2017.

IT-Security Conference — это ежегодная конференция, посвященная практическим вопросам информационной безопасности.

Сушко рассказал, что отделу часто приходится сталкиваться с уголовными делами в сфере киберпреступлений. Преступники часто пользуются тем, что граждане пока не осознают необходимость защищать гаджеты, а преступники пользуются этим, не сознавая меры ответственности.

"Мир развивается и человек, который пользуется гаджетами, должен осознавать, что в виртуальном мире существует такая же ответственность, как и в реальном", — заметил представитель Следственного комитета.

Конференция предлагает открытую площадку для обсуждения ключевых вопросов защиты информации и выработки совместных решений, в ней принимают участия представители ряда IT-компаний.