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СК: ваш компьютер может быть атакован
01.04.2017 17:27 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 апр — Sputnik. Преступники устремили взоры в сторону граждан, не способных защитить свои гаджеты, рассказал начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности главного следственного управления Александр Сушко.
© AFP/ ERIC PIERMONT
"С одной стороны, государство должно защищать интернет-пользователей, своих граждан, субъекты хозяйствования. С другой — если сами граждане и организации не будут беспокоиться о собственной безопасности, то нужно готовиться к тому, что ваш компьютер будет атакован с целью получения информации, которая на нем содержится", — отметил правоохранитель в своем выступлении на IT Security Conference 2017.
IT-Security Conference — это ежегодная конференция, посвященная практическим вопросам информационной безопасности.
Сушко рассказал, что отделу часто приходится сталкиваться с уголовными делами в сфере киберпреступлений. Преступники часто пользуются тем, что граждане пока не осознают необходимость защищать гаджеты, а преступники пользуются этим, не сознавая меры ответственности.
"Мир развивается и человек, который пользуется гаджетами, должен осознавать, что в виртуальном мире существует такая же ответственность, как и в реальном", — заметил представитель Следственного комитета.
Конференция предлагает открытую площадку для обсуждения ключевых вопросов защиты информации и выработки совместных решений, в ней принимают участия представители ряда IT-компаний.
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Следственный комитет призвал заботиться о безопасности гаджетов - или быть готовыми к тому, что ими попытаются завладеть злоумышленники.
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