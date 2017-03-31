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Шутки от МЧС: спасатели представили веселые социальные ролики

01.04.2017 17:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 апр — Sputnik. МЧС день розыгрышей решили отметить релизом новых анимированных историй про кота, который призывает хозяев установить пожарный извещатель и иными способами обезопасить собственную жизнь. Первого апреля на YouTube-канале МЧС Беларуси появилось сразу 9 новых серий анимированных карикатур. Среди них — призыв не курить в постели, напоминание, как правильно вызвать спасателей, призыв не оставлять детей без присмотра и другие.

"В 30-секундных юмористических роликах узнаваемые герои попадают в нелепые ситуации, а неизменная "звезда" проекта — противопожарный кот — привлекает внимание людей к собственной безопасности", — пояснили в министерстве.

Каждая  серия посвящена одному из основных правил пожарной безопасности.  В МЧС считают, что этот социальный цикл необычных анимационных роликов будет популяризировать среди белорусов ответственный подход к собственной жизни.

 
Теги: Минск
 
 
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В День смеха спасатели уверяют, что курение в постели по-прежнему не шутка.

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