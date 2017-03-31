МИНСК, 1 апр — Sputnik. Запрет на добычу, заготовку или закупку восточной речной креветки установило Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

"В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2006 года № 699, запрещается добыча, заготовка и (или) закупка восточной речной креветки с 1 апреля по 1 июля", — сообщили в министерстве.

Существуют и количественные ограничения — нельзя отлавливать больше одного килограмма белорусской креветки в сутки.

В Беларуси существует лишь один водоем, где водится креветка. Речь об искусственном озере Белое в Березовском районе. Ученые завезли ее сюда больше 30 лет назад. А вот гигантская пресноводная креветка не прижилась в водоеме.

Кстати, скоро вступит в силу запрет на вылов судака, он будет действовать с 15 апреля по 30 мая — в соответствии с пунктом 107 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.