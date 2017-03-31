Иммунитет — это своего рода специальный механизм, который предназначен находить и уничтожать все чужеродные вещества, которые попадают к нам в организм из внешней среды, а также контролирует наше состояние организма.



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О роли иммунитета в нашей жизни рассказывает инструктор-методист тренажерного зала Global Fitness Артем Марковский. Благодаря иммунитету мы с вами можем делать то, что мы делаем, и заниматься тем, чем мы хотим. Нас каждую секунду атакуют миллионы бактерий и вирусов. И только с его помощью они не вредят нам и нашему организму.

Но случается и такое, что иммунитет не справляется и вредоносные бактерии или вирусы попадают к нам в организм. После чего их первоочередной целью является добраться до центров клеток, ядер. После того как они осуществили свою миссию, они заставляют наш организм вырабатывать в большом количестве себе подобных (бактерий, вирусов).

А затем наступает то, что мы хорошо с вами знаем. Мы заболеваем, и наступает долгий процесс лечения. Который может растянуться на многие недели. И поэтому, чтобы избежать такого или хотя бы сократить время лечения, необходимо укреплять иммунитет. Особенно это актуально в зимне-весенний период. Когда температура повышается. Это самое благоприятное время для бактерий и вирусов.

Что нам необходимо

Во-первых, это еда. Не тренировки или пробежки по утрам, а еда. Нам необходима полноценная и качественная еда. В ней должны содержаться в нужном нам количестве белки, жиры, углеводы, витамины с минералами. Еда должна быть как можно более качественной.





Без большого количества химических добавок. Химические добавки снижают иммунитет. Так что при выборе еды всегда смотрите на внешний вид и читайте состав. И, что немаловажно, на срок годности.

Лучше всего берите со сроком годности, где до его окончания остается еще половина его периода. Производители указывают срок его упаковки, но срок его сбора или изготовления не указывают. Мы не знаем, сколько по времени мог пролежать тот или иной продукт питания до его упаковки.

Во-вторых, это жидкость. Тут тоже надо смотреть, что вы пьете и в каком количестве. Налегать на соки, которые продаются в магазинах, не стоит. В их составе присутствует большое количество сахара, а полезных веществ очень мало.

Лучше покупать фрукты и самим делать себе сок. Старайтесь пить больше чистой воды. В зимне-весенний период очень хорошо и полезно будет пить чаи. С добавлением лимона, имбиря и различных лесных трав. Они помогают укреплять иммунитет.

В-третьих, это витамины и минералы. Всем тем, кто занимается спортом, и тем, кто не увлекается активным образом жизни, стоит знать, что количество потребляемых нашим организмом веществ к весне резко возрастает. И поэтому их дефицит может спровоцировать ослабление иммунитета.

Нужно налегать на фрукты, но это могут не все себе позволить, да и фрукты в такой период не всегда качественные. Поэтому лучше всего купить комплекс витаминов и минералов и пропивать их курсами. Так мы избавимся от дефицита минералов и витаминов.

И в-четвертых, это закаливание и занятие спортом. Наш организм необходимо укреплять. При закаливании и занятиях спортом наша иммунная система адаптируется к нагрузкам и становится еще сильнее.





Но перебарщивать не стоит. Все лишнее может только сделать хуже.



Автор — Артем Марковский. Инструктор-методист тренажерного зала Global Fitness. Автор системы питания под названием «5+1+1», а также методики тренировок SEP-1. Мастер спорта Беларуси. Чемпион страны по бодибилдингу среди юниоров 2009 года. Призер Кубка Беларуси по бодибилдингу 2010 года во взрослой категории.