﻿ В Гродно нетрезвый водитель врезался в столб. Пассажирка в больнице. 21.by
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В Гродно нетрезвый водитель врезался в столб. Пассажирка в больнице

01.04.2017 20:49 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 1 апреля на кольце Форты в Гродно. Водитель на BMW, по предварительной информации был нетрезв, не справился с управлением и врезался в столб. Пострадала пассажирка.

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По словам очевидцев, на закруглении водитель не выбрал безопасную скорость и не вписался в поворот. Водитель по словам очевидцев был нетрезв. Он не справился с управлением. В машине было три человека: два парня и девушка. Пассажирку забрала скорая. По предварительной информации, медицинская помощь водителю и второму пассажиру не потребовалась. Потребовалась помощь спасателей.







 
Теги: Гродно
 
 
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Авария произошла 1 апреля на кольце Форты в Гродно. Водитель на BMW, по предварительной информации был нетрезв, не справился с управлением и врезался в столб....

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