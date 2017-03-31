Авария произошла 1 апреля на кольце Форты в Гродно. Водитель на BMW, по предварительной информации был нетрезв, не справился с управлением и врезался в столб. Пострадала пассажирка.

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По словам очевидцев, на закруглении водитель не выбрал безопасную скорость и не вписался в поворот. Водитель по словам очевидцев был нетрезв. Он не справился с управлением. В машине было три человека: два парня и девушка. Пассажирку забрала скорая. По предварительной информации, медицинская помощь водителю и второму пассажиру не потребовалась. Потребовалась помощь спасателей.













