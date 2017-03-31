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В Гродно с рекордным количеством мотоциклистов открыли мотосезон

01.04.2017 21:14 — Разное | Tut.by  
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По традиции мотоциклисты Гродно проехали колонной по городу, выстроились на парковке ТЦ «Old City», чтобы все желающие могли рассмотреть как следует двухколесные машины, сфотографироваться с редкими мотоциклами и поучаствовать в различных конкурсах.


Кстати, розыгрыш проводились и между байкерами: определяли самых сильных и ловких. На открытие мотосезона приехало достаточно много мотоциклистов из Гродно и региона.
































Организаторы говорят, что в мероприятиях участвовало около 300 мотобайкеров, что является рекордом для открытия гродненского мотосезона, а в традиционной колонне, которая проезалась по городу, приняло участие около 250 мотоциклов со всей Гродненской области.

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Теги: Гродно
 
 
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Организаторы говорят, что в различных мероприятиях участвовало около 300 мотобайков, что является рекордом для открытия гродненского мотосезона, а в традиционной...

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