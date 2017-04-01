На модных показах в Нью-Йорке или Шанхае четвероногие модели с удовольствием демонстрируют попоны и комбинезоны, ботинки кроссовки, терпеливо снося все неудобства жизни звезды.

Прежде считалось, что у собак более совершенная терморегуляция, чем у человека и они не нуждается в утеплении. Но со временем было выведено столько пород, лишенных подшерстка, а то и вовсе лысых, что без костюмов уже никак не обойтись. А ели так — почему не сделать из этого настоящее шоу. Тонкость отделки иных костюмов поражает.

Здесь нет ограничений в стилях и формах. Главный принцип одежды для собак — поменьше молний, застежек и пуговиц. Четвероногие питомцы далеко не всегда могут оценить их красоту, а вот отгрызть и проглотить — запросто. Нежелательны для собачьих нарядов и липучки — от них путается шерсть. Впрочем, многие собаки декоративных пород давно уже смирились и ежедневной необходимостью делать прически и терпеливо одеваться в разноцветные комбинезончики на радость хозяевам.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Собаки: маленькие, но очень модные Одежда для собак давно уже стала самостоятельным направлением феэшн-индустрии: хозяева довольны и обновляют собачий гардеробщик каждый сезон, при этом мнение...