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Собаки: маленькие, но очень модные

01.04.2017 21:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На модных показах в Нью-Йорке или Шанхае четвероногие модели с удовольствием демонстрируют попоны и комбинезоны, ботинки кроссовки, терпеливо снося все неудобства жизни звезды.
Прежде считалось, что у собак более совершенная терморегуляция, чем у человека и они не нуждается в утеплении. Но со временем было выведено столько пород, лишенных подшерстка, а то и вовсе лысых, что без костюмов уже никак не обойтись. А ели так — почему не сделать из этого настоящее шоу. Тонкость отделки иных костюмов поражает.
Здесь нет ограничений в стилях и формах. Главный принцип одежды для собак — поменьше молний, застежек и пуговиц. Четвероногие питомцы далеко не всегда могут оценить их красоту, а вот отгрызть и проглотить — запросто. Нежелательны для собачьих нарядов и липучки — от них путается шерсть. Впрочем, многие собаки декоративных пород давно уже смирились и ежедневной необходимостью делать прически и терпеливо одеваться в разноцветные комбинезончики на радость хозяевам.

 
 
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Одежда для собак давно уже стала самостоятельным направлением феэшн-индустрии: хозяева довольны и обновляют собачий гардеробщик каждый сезон, при этом мнение...

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