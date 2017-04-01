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Собаки: маленькие, но очень модные
01.04.2017 21:05 — Разное | Sputnik Беларусь
На модных показах в Нью-Йорке или Шанхае четвероногие модели с удовольствием демонстрируют попоны и комбинезоны, ботинки кроссовки, терпеливо снося все неудобства жизни звезды.
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