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LIVE: трансляция шоу "Ты супер!" на телеканале НТВ (ЗАВЕРШЕНА)
01.04.2017 20:00 — Разное | Sputnik Беларусь
В конкурсе участвуют две представительницы Беларуси — Дарья Чернова и Анастасия Кравченя. Дарья Чернова первой из белорусок выступила в шоу, спев в третьем выпуске "Ты супер!"
© Фото: PR-служба НТВ
В седьмом выпуске с
Обе белоруски успешно прошли в следующий тур музыкального шоу.
Проект НТВ и агентства Sputnik "Ты супер!" дарит шанс талантливым детям, которые оказались без попечения родителей, заявить о себе. Это воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приемных и опекунских семей из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Эстонии и Южной Осетии.
Следить за успехами белорусских участниц конкурса "Ты супер!" можно в
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Конкурс "Ты супер!" телеканала НТВ и международного агентства Sputnik стартовал 11 февраля. Смотрите на видео прямую трансляцию очередного выпуска международного...
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