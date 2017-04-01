В конкурсе участвуют две представительницы Беларуси — Дарья Чернова и Анастасия Кравченя. Дарья Чернова первой из белорусок выступила в шоу, спев в третьем выпуске "Ты супер!" песню "Беловежская пуща" ансамбля "Песняры" .

В седьмом выпуске с белорусской народной песней "Рэчанька" в шоу выступила Кравченя.

Обе белоруски успешно прошли в следующий тур музыкального шоу.

Проект НТВ и агентства Sputnik "Ты супер!" дарит шанс талантливым детям, которые оказались без попечения родителей, заявить о себе. Это воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приемных и опекунских семей из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Эстонии и Южной Осетии.

Следить за успехами белорусских участниц конкурса "Ты супер!" можно в специальной рубрике на сайте Sputnik Беларусь и официальных группах в соцсетях.