Команда президента Беларуси стала первым финалистом Х Республиканских соревнований по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, передает корреспондент БЕЛТА.



Фото: president.gov.by

1 апреля на льду столичной «Чижовка-Арены» дружина главы государства обыграла команду Брестской области со счетом 10:3 (2:0, 3:1, 5:2). В составе победителей хет-трик оформил Павел Белый, которому трижды ассистировал Александр Лукашенко.



Фото: president.gov.by

Дважды отличился Степан Пономарев, получивший приз лучшего игрока в составе команды президента. Еще по шайбе в ворота брестчан забросили Андрей Михалев, Евгений Курилин, Сергей Шитковский, Константин Кольцов и Денис Курдеко.

Видео: Информационное агентство БелТА

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У проигравших отличились Роман Романенко, Георгий Дубицкий и Александр Федоров. Лучшим игроком в составе брестской дружины признан Павел Толстик.

Фото: president.gov.by





















На первом этапе соревнований ледовые дружины президента и Брестской области уже встречались в Минске, тогда была зафиксирована боевая ничья — 5:5.

Во втором полуфинале хоккеисты Минской области взяли верх над гостями из Гомельского региона — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).



Фото: Андрей Покумейко, БЕЛТА.

Теперь в матче за 3-е место 8 апреля сыграют команды Гомельской и Брестской областей. В тот же день в Минске в первом матче финальной серии команда Минской области встретится с командой Александра Лукашенко.



Фото: sportclub.by

В предыдущих турнирах семь раз побеждала команда президента Беларуси (2008, 2010−2012, 2014−2016). По разу триумфаторами становились хоккеисты Гомельской (2009) и Минской (2013) областей.

Организаторами турнира являются Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси, Мингорисполком. Генеральный информационный партнер — Национальная государственная телерадиокомпания Беларуси.