﻿ Команда Лукашенко вышла в финал Х Республиканских соревнований любителей хоккея. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Команда Лукашенко вышла в финал Х Республиканских соревнований любителей хоккея

01.04.2017 23:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Команда президента Беларуси стала первым финалистом Х Республиканских соревнований по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, передает корреспондент БЕЛТА.


Фото: president.gov.by

1 апреля на льду столичной «Чижовка-Арены» дружина главы государства обыграла команду Брестской области со счетом 10:3 (2:0, 3:1, 5:2). В составе победителей хет-трик оформил Павел Белый, которому трижды ассистировал Александр Лукашенко.


Фото: president.gov.by

Дважды отличился Степан Пономарев, получивший приз лучшего игрока в составе команды президента. Еще по шайбе в ворота брестчан забросили Андрей Михалев, Евгений Курилин, Сергей Шитковский, Константин Кольцов и Денис Курдеко.

Видео: Информационное агентство БелТА

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

У проигравших отличились Роман Романенко, Георгий Дубицкий и Александр Федоров. Лучшим игроком в составе брестской дружины признан Павел Толстик.

Фото: president.gov.by






На первом этапе соревнований ледовые дружины президента и Брестской области уже встречались в Минске, тогда была зафиксирована боевая ничья — 5:5.

Во втором полуфинале хоккеисты Минской области взяли верх над гостями из Гомельского региона — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).


Фото: Андрей Покумейко, БЕЛТА.

Теперь в матче за 3-е место 8 апреля сыграют команды Гомельской и Брестской областей. В тот же день в Минске в первом матче финальной серии команда Минской области встретится с командой Александра Лукашенко.


Фото: sportclub.by

В предыдущих турнирах семь раз побеждала команда президента Беларуси (2008, 2010−2012, 2014−2016). По разу триумфаторами становились хоккеисты Гомельской (2009) и Минской (2013) областей.

Организаторами турнира являются Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси, Мингорисполком. Генеральный информационный партнер — Национальная государственная телерадиокомпания Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда президента Беларуси стала первым финалистом Х Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский теннисист вышел в финал турнира во Франции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика