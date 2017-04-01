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Белорусский теннисист вышел в финал турнира во Франции
Белорусский теннисист Егор Герасимов (№ 404 рейтинга ATP) вышел в финал одиночного разряда на турнире Open Harmonie Mutuelle во французском Сен-Бриё с призовым фондом 43 тысячи евро.
В полуфинале Егор Герасимов выиграл у француза Корентена Муте (№ 467) — 4:6, 6:4, 6:3.
2 апреля в решающем матче соперником белоруса станет Тобиас Камке (№ 155) из Германии, посеянный на турнире под 8-м номером.
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Белорусский теннисист Егор Герасимов (№ 404 рейтинга ATP) вышел в финал одиночного разряда на турнире Open Harmonie Mutuelle в французском Сен-Бриё с призовым фондом 43 тысячи...
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