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Белорусский теннисист вышел в финал турнира во Франции

01.04.2017 22:15 — Разное | Tut.by  
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Белорусский теннисист Егор Герасимов (№ 404 рейтинга ATP) вышел в финал одиночного разряда на турнире Open Harmonie Mutuelle во французском Сен-Бриё с призовым фондом 43 тысячи евро.


Егор Герасимов. Фото: tennis.by

В полуфинале Егор Герасимов выиграл у француза Корентена Муте (№ 467) — 4:6, 6:4, 6:3.

2 апреля в решающем матче соперником белоруса станет Тобиас Камке (№ 155) из Германии, посеянный на турнире под 8-м номером.

 
 
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Белорусский теннисист Егор Герасимов (№ 404 рейтинга ATP) вышел в финал одиночного разряда на турнире Open Harmonie Mutuelle в французском Сен-Бриё с призовым фондом 43 тысячи...

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