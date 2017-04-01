В субботу днем в ТРЦ «Титан» на Дзержинского проходил фестиваль бонстиков — сказочных инопланетных героев, которые появились в сети «Евроопт». По подсчетам организаторов, мероприятие посетило более 10 тысяч человек. Как прошел фестиваль бонстиков и что молодые мамы думают о новом увлечении детей — в материале TUT.BY.





Начался ажиотаж с игрушками еще в начале этого года, когда они появились в торговой сети «Евроопт». За каждую покупку на 15 рублей и больше или за бон-товары покупатели получали игрушку-липучку с инопланетным существом — бонстиком. Таких разных героев в коллекции 24 штуки. Для всей этой компании в магазине даже продают домики за 5 рублей в виде ракеты, котика или Желтопуза: туда и нужно собрать всех сказочных существ. Многие пришли на фестиваль в «Титан» именно с этими коробочками.

На 3 часа холлы торгового центра заполнили семьи с маленькими детьми, которые пришли отыскать больших игрушечных существ, обменяться и выиграть новых бонстиков. Еще минут за 20 до начала мероприятия площадка у сцены была заполнена детьми.

«Ой, Катя, хоть бы детей в этой толпе не потерять, а то милицию вызывать будем!», — говорят мамы между собой, присматривая за малышами неподалеку.





Другие родители переживали, что будет с детьми, когда плюшевые бонстики выйдут на сцену. «Гляди, чтобы наша не выбежала туда за ними, а то она может!», — волнуется молодой папа.

Сцена установлена между магазинами на третьем этаже, и свободного места становится с каждой минутой все меньше и меньше. Эскалаторы для безопасности остановили, а к третьему этажу открыли лестничный пролет. Когда бонстики появляются на сцене, дети пищат и выкрикивают имена каждого.





На протяжении всего фестиваля в игровых зонах дети фотографируются у растяжки, получают фотографии, играют с аниматорами и слушают концерт. Но главным квестом стала попытка пробраться к бонстикам на улицу и сделать селфи со всеми 4 героями: Злюдинем, Желтопузом, Кролом и Лупачом. Всех бонстиков мы сами выучили с нуля, пока наблюдали за детьми. Даже самые маленькие, увидев инопланетное существо, выкрикивали его имя. После нужно было подняться наверх, получить своего нового липучего бонстика и талон на участие в розыгрыше призов.





Через полчаса мероприятия на лестнице слышен хор детского плача — одни спешат поскорее уйти, другие только поднимаются на фестиваль. «Адский день сегодня», — говорит кто-то в толпе.

К слову, такого наплыва не ожидали и организаторы мероприятия в ТРЦ «Титан». По их подсчетам, фестиваль посетило больше 10 тысяч людей.

Мамы: «У нас нет помешательства, но мне уже самой интересно собрать коллекцию»

На праздник детей привели в основном мамы. Они же и следили, чтобы ребята не потерялись. Пап отправляли искать плюшевых бонстиков или оставляли стоять у сцены с детьми на плечах.

Одной из первых на празднике встречаем Марию, которая пришла с 6-летней дочкой. В семье собрали 28 игрушечных инопланетян.

— Нам как-то в первый раз их вручили, мы даже не знали что это, а сейчас втянулись. Ребенок приходит в школу и меняется там повторными с одноклассниками.

К сегодняшнему же мероприятию у Марии есть определенные вопросы.

— Я вижу, как сейчас много людей уходит, а дети некоторые со слезами на глазах. Это немного огорчает, ведь пришли на праздник, а вышли расстроенными. Но это потому что помещение сегодня не продумано — очень тесно.





О том, что людей сегодня слишком много и в ТЦ не были готовы к такому наплыву, родители замечали не раз. Молодая мама Анна тоже на время отошла от сцены, потому что ее полуторагодовалый сын уже начал капризничать. В семье собрали 18 бонстиков и женщина говорит, что не раз докупали на кассе шоколадку, чтобы хватило на новую игрушку.

— То, что дети на бонстиках сошли с ума — это мягко сказано. Ну для них это интересно, да и такие мероприятия у нас не часто бывают. Почему бы и нет. Мы, конечно, хотим всех собрать — на домик. Но есть повторки, поэтому будем меняться с кем-нибудь.

«У меня не хватает одного — Боряна», — говорит нам в толпе 8-летняя девочка, показывая свою коллекцию.





Ее мама Наталья замечает, что сегодня повторки уже меняли, но Боряна ни у кого не нашли.

— Менялись до этого в школе. Специально, кстати, начали ходить в «Евроопт» за бонстиками. Покупаем на 15 рублей каждый раз. А раньше ходили в «Гиппо» — он тоже рядом. У нас вообще нет помешательства, но мне уже самой интересно собрать всю коллекцию.





На улице встречаем маму Викторию с маленьким ребенком, женщина говорит, что не может найти для фотографии еще двоих бонстиков.

- У нас старший сын подписался на это, ему 11 лет. Я даже не думала, что подсядем. Сам уехал в санаторий, попросил найти ему всех. Хочет этих трех недостающих, чтобы одноклассникам показать, мол, вот я собрал.

Виктория говорит, что уже и в магазине выбирают специально бон-товары, но покупать то, что не надо только ради бонстиков не приходилось.

— Сын в школе меняется. Говорит, весь класс собирает, а многие покупают на рынке какие-то другие светящиеся подделки.





Вера работает в «Минскрекламе». Женщина говорит, что всей семьей собрали целую коллекцию для дочери за неделю. В «Евроопт» женщина ходит каждый день, поэтому у дочки уже третий домик для бонстиков.

— Специально покупать товары на бонстики мы начали, когда пошла третья коллекция. Лишние собираю на компьютере на рабочем столе.

Мы собираемся уходить и замечаем, как выросла очередь к симпатичным девушкам, которые выдают талоны на розыгрыш и новых бонстиков. В очереди больше 50 человек.

«Зомби! бонстико-зомби!», — говорит мужчина другу, глядя на эту огромную очередь со стороны.



