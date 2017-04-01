﻿ Выставка значков, посвященных Октябрьской революции, открылась в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выставка значков, посвященных Октябрьской революции, открылась в Минске

02.04.2017 08:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

На выставке представлены десятки значков и медалей, но самые ценные и редкие те, которые были выпущены в 1917-1918 годах. Один из главных экземпляров — жетон, где художник изобразил колосья и два молота — прототип будущей символики СССР. Также в экспозиции можно увидеть и послевоенные значки, которые выпускались к юбилеям Октябрьской революции.

Выставка значков, посвященных Октябрьской революции, открылась в Минске
© Sputnik / Роман Шантар.
На четверть дешевле: белорусские музеи вводят "единый билет"

"Музей — то место, где собраны факты. Давать оценку событиям 1917 года — право каждого из нас, но музей должен показывать только факты, поэтому наша позиция заключается в том, чтобы знакомить посетителей с историей", — рассказал ведущий научный сотрудник Национального исторического музея Андрей Леневич.

Выставка "Октябрь в фалеристике" продлится до 30 апреля. Данный проект следует за выставкой плакатной графики, которая проводилась в музее ранее.

К концу года Дом-музей I съезда РСДРП планирует открыть выставку о ходе событий Октябрьской революции в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Доме-музее I съезда РСДРП открылась выставка "Октябрь в фалеристике". Смотрите на видео, какие значки и медали, выпускали 100 лет назад.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Сошли с ума - это мягко сказано". В Минске с ажиотажем прошел фестиваль бонстиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика