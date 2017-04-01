На выставке представлены десятки значков и медалей, но самые ценные и редкие те, которые были выпущены в 1917-1918 годах. Один из главных экземпляров — жетон, где художник изобразил колосья и два молота — прототип будущей символики СССР. Также в экспозиции можно увидеть и послевоенные значки, которые выпускались к юбилеям Октябрьской революции.

"Музей — то место, где собраны факты. Давать оценку событиям 1917 года — право каждого из нас, но музей должен показывать только факты, поэтому наша позиция заключается в том, чтобы знакомить посетителей с историей", — рассказал ведущий научный сотрудник Национального исторического музея Андрей Леневич.

Выставка "Октябрь в фалеристике" продлится до 30 апреля. Данный проект следует за выставкой плакатной графики, которая проводилась в музее ранее.

К концу года Дом-музей I съезда РСДРП планирует открыть выставку о ходе событий Октябрьской революции в Минске.