Сказки Андерсена читал почти каждый, но насколько свежи воспоминания детства? В эмодзи-тесте Sputnik нет прямых подсказок — угадать, какое произведение перед вами, можно только хорошо зная сюжет. Проверьте себя, а после теста у вас, возможно, возникнет желание перечитать несколько сказок.

Ганс Христиан Андерсен родился второго апреля в Дании 215 лет назад, но его сказки читают и сегодня.