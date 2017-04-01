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Русалочка или оловянный солдатик: угадай сказку Андерсена по эмодзи
02.04.2017 10:02 — Разное | Sputnik Беларусь
Сказки Андерсена читал почти каждый, но насколько свежи воспоминания детства? В эмодзи-тесте Sputnik нет прямых подсказок — угадать, какое произведение перед вами, можно только хорошо зная сюжет. Проверьте себя, а после теста у вас, возможно, возникнет желание перечитать несколько сказок.
Ганс Христиан Андерсен родился второго апреля в Дании 215 лет назад, но его сказки читают и сегодня.
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В день рождения великого сказочника проверьте с помощью теста Sputnik, насколько хорошо вы помните сюжеты его произведений.
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