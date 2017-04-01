Компромисс в нефтегазовом споре, в любом случае, будет достигнут, убежден посол Российской Федерации в Беларуси. Кто сделает первый шаг, обозначит встреча лидеров двух государств.

"Меня волнуют несколько другие вопросы, потому что эта ситуация начинает заведомым образом повторяться. Видимо, у хозяйствующих субъектов, которые между собой спорят, понимания нет. И я смотрю, что нет и понимания того, что они свои споры должны разрешать в суде. А не во властных структурах. И у властных структур России и Беларуси тоже почему-то пока отсутствует понимание, что не надо лезть в споры хозяйствующих субъектов, пусть разрешают это дело в суде. Это было бы правильно, и тогда этих споров стало бы значительно меньше. Я не первый раз при таких осложнениях присутствую, и это совершенно неправильно, когда власть влазит в дела хозяйственников", — сказал дипломат.

Александр Суриков прокомментировал и недавние протестные явления, произошедшие практически одновременно в России и Беларуси.

"В России мне понятно, там скоро будет стартовать предвыборная программа президента Российской Федерации, и кое-кому хочется засветиться, причем на теме, над которой трудится и власть. Это, безусловно, такой предвыборный ход, который позволял бы влезть на плечах недовольных на более высокий авторитет у общества и пытаться что-то сделать в президентской кампании. В Беларуси несколько другая ситуация, здесь оппозиция использовала как бы недоработки власти в части принятия одного из законов, довольно серьезно ущемляющего часть общества. Надо же выяснить, кто это сознательно не хочет работать. Вот этого не произошло. И второе, проведено решение без должного обсуждения в обществе. И на этих настроениях достаточно умело начала играть оппозиция, чтобы добыть больше финансирования", — сказал Суриков.



© Sputnik/ Александр Кривошеев Почему накануне встречи президентов газовый спор снова зашел в тупик?

Также дипломат рассказал о "евразийской повестке дня" на предстоящей встрече президентов России и Беларуси, и высказал свое мнение по поводу взаимодействия "евразийского проекта" с дальнейшим строительством Союзного государства.

"В области экономической, в части четырех свобод — перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, безусловно, они идентичны. И, наверное, есть смысл распространить на Союзное государство те постулаты, которые уже приняты в Евразийском союзе, и может, в Союзном государстве, обсуждая экономические вопросы, все-таки больше склоняться к постулатам ЕАЭС и придерживаться решений евразийской экономической комиссии как наднационального органа. Но есть же другие аспекты, определенные договором о создании Союзного государства, это военно-техническое и оборонное, внешнеполитическое, сотрудничество в социальных сферах, гуманитарное в равенстве прав граждан. Это никуда не денешь, и в этой части Союзное государство остается незаменимым", — отметил Суриков.

В ходе беседы дипломат также выразил беспокойство, связанное с определенной военной активностью в виде учений приграничных Беларуси стран НАТО и прокомментировал то, как в России воспринимают активизацию диалога Беларуси с представителями стран Евросоюза.

"Все, что касается действий Запада на украинском фланге, на белорусском, это все действия антироссийские. И мы понимаем, что следующие усилия будут направлены в Беларусь, и они уже направлены. Вы видите, как сюда зачастили делегации различные. Мы к этому присматриваемся, но понимаем, что на сегодняшний день Запад не в состоянии оторвать Беларусь от России. Да и Беларусь не готова броситься в объятия Запада, разорвав все экономические связи. Есть пример Украины, есть пример Молдавии. Но определенную обеспокоенность это вызывает, и мы на этом направлении работаем", — рассказал дипломат.

Полную версию эксклюзивного интервью посла Российской Федерации в Беларуси Александра Сурикова слушайте на радио Sputnik Беларусь.