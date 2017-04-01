X международный студенческий коммуникационный форум «PR-кветка-2017» завершился 31 марта. Участие в форуме приняло более 700 человек. Среди них – молодые специалисты, абитуриенты, студенты из Беларуси, России и Украины, изучающие связи с общественностью, рекламу, маркетинг, социальные коммуникации, журналистику и др. По традиции, организатором форума стали студенты и преподаватели кафедры технологий коммуникации Института журналистики Белорусского государственного университета, соорганизатором — консалтинговая компания IPR Belarus. Генеральный партнер форума — «Приорбанк» ОАО. Информационные партнеры – Relax.by и TUT.BY.

Ежегодно организаторы форума разрабатывают оригинальную креативную концепцию мероприятия. Концепцией в этом году стал космос, расширение привычных границ и освоение новых территорий. Космическая станция «KVETKA-10» с экипажем и пассажирами на борту на протяжении трех дней совершала путешествие по Галактике Коммуникации.

В 2017 году форум отметил свой первый юбилей – 10 лет. Команда организаторов постаралась удержать высокую профессиональную планку мероприятия и вместе с тем подарить участникам форума праздничное настроение.

«Мы не могли обойти стороной тот факт, что у «PR-кветки» юбилей, поэтому постарались сделать мероприятие не только полезным, но ярким и запоминающимся. Организаторы опросили аудиторию, выяснили её интересы и ожидания. С этим и связаны нововведения в программе форума. Уже сейчас мы видим высокий уровень заинтересованности новой аудитории и лояльность тех, кто участвует не первый год. Студенты ценят идею открытого диалога с профессионалами и возможность представить перед ними свой проект», — рассказывает один из организаторов форума Ирина Быстрова.













Самым ярким событием в программе форума остается «Ярмарка проектов». В первый день форума, 29 марта, участники представляли перед жюри свои проекты в рекламной и PR-секциях.

1-е место в рекламной секции заняла команда студентов из БГУ и БГЭУ: Юлия Кузьмич, Екатерина Карелина и Алексей Шпадарук с рекламным проектом овсяного молока «О!» от Danone. На 2-ом месте проект по формированию и стимулированию позитивного общественного мнения о большой значимости процесса энергосбережения, представленный студентками Вологодского государственного университета Екатериной Бойко и Аленой Прокопьевой. 3-е место заняла студентка БГУИР Арина Борисенок с проектом по формированию имиджа Беларуси «Страна здоровья».

Победителями PR-секции стали студенты Института журналистики БГУ Ксения Гончарик, Александр Добранов, Анастасия Дышлевич, Елена Калина. Первокурсники представили проект «Сохранить крылья», направленный на привлечение внимания психологического давления на детей в их выборе будущей профессии. На 2-ом месте – студентки Вологодского государственного университета Екатерина Бойко и Алена Прокопьева с проектом по формированию высокоинтеллектуального, духовно-нравственного, ответственного, инициативного и компетентного поколения России: «Книга 3.0 Перезагрузка». 3-е место заняли студенты Гродненского государственного университета им. Я. Купалы Дмитрий Сухоцкий и Владимир Гонгало с проектом по формированию имиджа города «Республиканская интернет-платформа развития городов «CityUP».

30 марта прошел конкурс студенческих проектов в двух новых секциях: «Startup проекты» и номинация для школьных коммуникационных проектов «Кветачка».

1-е место в секции startup проектов заняли Дмитрий Кузьмич, Елена Пашкевич, Евгения Кравченко, Денис Глебов (БГУИР, БНТУ), представившие проект Scrawlless – альтернативу рукописного выполнения заданий по школьному материалу для детей, имеющих проблемы с мелкой моторикой. 2-е место заняли Татьяна Зданович, Мария Паничева, Федор Супрун, Антон Шаранкевич, Алексей Аниськевич из Гродненского государственного университета им. Я. Купалы с проектом «Турыст прызямліўся ў Гародні». На 3-ем месте проект Brest Memory Walks – аудио-спектакль о еврейской истории Бреста, представленный Екатериной Коваленко из Брестского государственного университета.

1-е место в секции «Кветачка» заняли Дмитрий Якимович и Евгений Брусевич

с проектом «Эко-дело». На 2-ом месте Антон Ребенчук, представивший проект по продвижению программы лояльности «Белавиа Лидер». 3-е место занял проект по продвижению программы лояльности «Белавиа Лидер» от Валерии Комковой, Натальи Касперович, Иннокентия Кучинского и Ксении Радьковой.

Оценивали проекты участников Ирина Сидорская, заведующая кафедрой технологий коммуникации Института журналистики БГУ, Роман Костицын, старший партнер коммуникационного агентства «АРС Коммюникейшнз», Мария Васильева, PR-менеджер TUT.BY, Ольга Герасенко, начальник отдела рекламы и коммуникации «Белавиа», Людмила Капитанова, заведующая кафедрой связей с общественностью и журналистики Псковского государственного университета.

В рамках форума прошли мастер-классы с участием белорусских и зарубежных специалистов в сфере коммуникации, среди них – Дарья Шакуро, специалист по связям с общественностью «Приорбанк» ОАО, Игорь Соколов, председатель Совета IPR Belarus, Виолетта Флотскова, генеральный директор коммуникационного агентства V&B (Санкт-Петербург), Владислав Луневич, соучредитель кафе ENZO, «Дэпо» и «Лаўка», Елена Динман, руководитель IT-школы MyFreedom, Татьяны Лисицкой, директора компании МАСМИ и другие эксперты.

В последний день форума 31 марта прошел круглый стол на тему «Провокация в коммуникации – полет на Марс или в никуда?», решение кейса по повышению финансовой грамотности населения от «Приорбанка» и по созданию образа современного ученого от НАН Беларуси. Решение бизнес-задач данных компаний в рамках форума прошло под руководством кейс-клуба «Bridge Case Club». Подарки победителям предоставили Luxvisage, Минский планетарий и другие компании.