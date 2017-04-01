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Складки на животе и целлюлит: как на самом деле выглядят фитоняшки
Социальные сети часто становятся для одних трибуной тщеславия, а для других — причиной комплексов. В частности, свой вклад вносят фитоняшки, девушки, которые запечатлевают все части своего тела во всех ракурсах и всегда выглядят идеально. С одной стороны, они могут быть мотивацией, с другой — ну невозможно же так выглядеть всегда!
«Или возможно, просто я ленивая, жирная и вообще плохая?» — думает каждая вторая.
Нет, действительно невозможно. Вашему вниманию — фейковая подборка фото «до» и «после». Снимки сделаны друг за другом в течение 1−2 минут. Посмотрите, какие чудеса творит ракурс, свет и напряженные мышцы пресса.
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На самом деле большинство подборок "до" и "после" - фейковые
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