Социальные сети часто становятся для одних трибуной тщеславия, а для других — причиной комплексов. В частности, свой вклад вносят фитоняшки, девушки, которые запечатлевают все части своего тела во всех ракурсах и всегда выглядят идеально. С одной стороны, они могут быть мотивацией, с другой — ну невозможно же так выглядеть всегда!

«Или возможно, просто я ленивая, жирная и вообще плохая?» — думает каждая вторая.

Нет, действительно невозможно. Вашему вниманию — фейковая подборка фото «до» и «после». Снимки сделаны друг за другом в течение 1−2 минут. Посмотрите, какие чудеса творит ракурс, свет и напряженные мышцы пресса.





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@saggysara. «20-часовая трансформация»





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