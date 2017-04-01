Количество ошибок, которые случаются при строительстве каркасных домов, зашкаливает. Сегодня разберем лишь те, о которых рассказывали читатели на нашем форуме.

Ошибка № 1. Использование сырой древесины

«Ребята местные, которые вернулись с российских заработков, говорят, что можно и из сырой доски каркас сделать. Их аргумент: пока все построится — высохнет».





Два раза нет. Для каркаса должны использоваться только сухие пиломатериалы, с влажностью до 20%. Доску естественной влажности нужно сушить или в специальной камере, или не меньше года в штабеле под навесом. Дело не в том, что в собранном каркасе древесина естественной влажности не высохнет. При усыхании доска уменьшается в размерах, и жесткие соединения в каркасном доме становятся уже не жесткими. Отсюда вибрации у таких каркасов, сквозные щели по стыкам досок. Более толстый брус при усушке и нагрузке изменяет свою геометрию еще сильнее.

Ошибка № 2. Незнание конструктива

«Строители собрали каркас в два этажа со стропилкой. Собрались зашивать его плитами ОСП 9 мм. Вычитал, что нужно было еще укосины ставить. Мои сказали — если обшивать плитами, то укосины не нужны…»





Один из этих вариантов должен быть обязательно. Если дом одноэтажный, то обшивка ОСП (фанеры, ЦСП) 9 мм допустима. Для двухэтажных обшивка нужна толщиной не меньше 12 мм. Есть варианты, когда жесткость стены обеспечивается комплексом «укосины + изоплаат или фибролит».

Стоит знать, что ОСП и фанера обшиваются с обязательным зазором между листами в 2−3 мм, обычно на ширину гвоздя. Люди неграмотные шьют в стык, в итоге обшивку выгибает и портит наружную отделку.

Швы между плитами ОСП или фанеры на полах нужно заливать герметиком, иначе вся вода от дождя или просто пролитая окажется в утеплителе.

Ошибка № 3. Использование утеплителя малой плотности

«Прораб предложил по сходной цене утеплитель Isover, плотностью 15кг/м3. Говорит, что для стен и потолка подойдет. Брать или не брать? И вообще, какая должна быть плотность у утеплителя в стенах?»





У каждого материала есть свое назначение и применение. Но от большого желания сэкономить в вертикальные стены засовывают совершенно не подходящие для этого рулонные утеплители. У них низкая плотность и в стенах они прост сползут. Для каркасных стен производители утеплителей предлагают отдельные продукты большей плотности. Минимальная плотность минераловатных плит в вертикальных поверхностях должна быть 35 кг/м3.

Для засыпного утеплителя типа эковаты нужно делать обшивку каркаса с двух сторон — это удорожает конструкцию.

Ошибка № 4. Неправильный крепеж

«Был в нескольких конторах. Что-то у них показания не сходятся — одни сбивают каркас гвоздями другие усиливают все уголками и саморезами. Кто тут прав?»





Эта ошибка напрямую связана с тем, что строители не знают, как правильно сделать конструктив. И значит, классический крепеж досок каркаса на обыкновенные гвозди для них недоступен. А вот технологию с использованием металлических уголков и черных саморезов у нас любят. Конечно, такой крепеж позволяет крепить дерево достаточно быстро, однако это не дает на самом деле необходимой прочности каркасу. Особенно если учесть, что черные саморезы предназначены исключительно для прикручивания гипсокартона, и совершенно не предназначены для удержания стоек каркаса из бруса.

Если в каркасе и нужно что-то прихватить уголками или другим перфорированным крепежом, то нужно бить гвоздями, либо брать «золотистые» или «серебристые» саморезы толщиной от 5 мм. Лучше комбинировать: один гвоздь — два самореза. Каждому крепежу — свое место. Большинство же элементов каркаса собирается на гвозди.

Часто бывает, что у строителей нет профессионального инструмента — в итоге допуски при распилке каркаса слишком большие. Потому и секции конструкции не получаются ровными, все качается и скрипит.

Ошибка № 5. Пленки вместо мембраны

«Строители на кровлю под сплошную обрешетку раскатали гидроизоляцию „Стротекс 110“. Такую же прибили с внешней стороны каркаса и закрыли плитами фибролита. На форуме сказали, что для стен нужна мембрана с большей паропроницаемостью. Что делать — оставить так или заставлять разобрать и менять на мембрану? Что будет, если ничего не менять?»





Это очень распространенная и опасная ошибка. Влагонакопление внутри конструкции проблема очень большая, особенно при использовании минват, которые являются материалом разрушающимся при соприкосновении с водой. Вата должна быть качественно защищена от пара и влаги. В случае, описанном читателем, строители «накосячили». Единственный правильный вариант — снять фибролит и пленку. И купить специальную ветрогидрозащитную мембрану.

Общее правило применения пленочных материалов такое — паропроницаемость материалов должна расти изнутри конструкции — наружу.

То есть если вы обшили каркас плитами ОСП, фанеры, ЦСП — у которых паропроницаемость очень низкая — вам изнутри нужно поставить очень качественную пароизоляцию. Одним из лучших пароизоляторов является обычная полиэтиленовая пленка и у разных производителей есть различные модификации обычного полиэтилена. Технические характеристики используемой пароизоляции всегда должны быть меньше 5 г/м2/24 часа. И чем меньше, тем лучше. Не стоит экономить на пленках, чем лучшую пароизоляцию поставите — тем более долговечный будет у вас утеплитель.

Ветрозащитная пленка с одной стороны должна хорошо пропускать пар. И чем больше, тем лучше. С другой стороны она должна хорошо удерживать влагу уже в виде воды, и при этом не продуваться. Пленка со столь разными свойствами одного материала просто по определению не может быть дешевой.