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Звезда шоу "Битва экстрасенсов" Николь Кузнецова показала свою квартиру

02.04.2017 10:21 — Разное | Tut.by  
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Звезда шоу «Битва экстрасенсов» пригласила «СтарХит» в гости. Ведьма продемонстрировала условия, в которых живет ее семья, поделилась деталями ремонтных работ, а также похвасталась коллекцией раритетных вещей, которые они с мужем бережно хранят.


Финалистка «Битвы экстрасенсов», 31-летняя Николь Кузнецова на днях закончила ремонт в апартаментах в центре Москвы. Там белая ведьма живет с супругом, ведущим спортивных новостей на «Первом канале» Александром Садоковым, и детьми — 8-летним Егором и 5-летним Степаном. Экстрасенс пригласила «СтарХит» в обновленное жилье.

Пока у сыновей общая детская, но недавно Кузнецова с супругом приобрели еще одну квартиру в новостройке, теперь ждут, когда ее сдадут — там у каждого ребенка наконец будет своя комната.


Пока у Егора и Степана одна детская на двоих // Фото: Максим Ратников

Кроме того, экстрасенс коллекционирует антиквариат.

«Мы с мужем сумасшедшие посетители блошиных рынков — многие вещи привезены как раз с европейских „развалов“, — делится Кузнецова. — Самый ценный экспонат — боксерские перчатки с Олимпиады 1980 года, купленные на российской „блошке“ за бешеные деньги. Я их подарила мужу — он специализируется именно на боксе. Там ко всему прочему подлинные автографы участников боев. Супруг даже носил их на работу, в редакции все были в восторге!»


Николь любит готовить // Фото: Максим Ратников

Шторы, обои и мебель для спальни выбирал супруг звезды // Фото: Максим Ратников

Ванная комната в отличие от всей квартиры оформлена в темных тонах // Фото: Максим Ратников
 
Теги: Новости
 
 
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