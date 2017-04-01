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Звезда шоу "Битва экстрасенсов" Николь Кузнецова показала свою квартиру
Звезда шоу «Битва экстрасенсов» пригласила «
Финалистка «Битвы экстрасенсов», 31-летняя Николь Кузнецова на днях закончила ремонт в апартаментах в центре Москвы. Там белая ведьма живет с супругом, ведущим спортивных новостей на «Первом канале» Александром Садоковым, и детьми — 8-летним Егором и 5-летним Степаном. Экстрасенс пригласила «СтарХит» в обновленное жилье.
Пока у сыновей общая детская, но недавно Кузнецова с супругом приобрели еще одну квартиру в новостройке, теперь ждут, когда ее сдадут — там у каждого ребенка наконец будет своя комната.
Кроме того, экстрасенс коллекционирует антиквариат.
«Мы с мужем сумасшедшие посетители блошиных рынков — многие вещи привезены как раз с европейских „развалов“, — делится Кузнецова. — Самый ценный экспонат — боксерские перчатки с Олимпиады 1980 года, купленные на российской „блошке“ за бешеные деньги. Я их подарила мужу — он специализируется именно на боксе. Там ко всему прочему подлинные автографы участников боев. Супруг даже носил их на работу, в редакции все были в восторге!»
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Черная ванная - единственное мрачное место
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